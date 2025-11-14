台南市與聖克里斯多福巴士底市 締結姊妹市

（中央社記者張榮祥台南14日電）在友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）見證下，台南市和巴士底市（Basseterre City）今天簽署協定締盟為姊妹市。

台南市政府今晚發布新聞稿指出，德魯和夫人普琳絲（Diani Prince-Drew）今天率團到訪台南，由聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使范東亞（H.E. Donya Lynex Francis）代表巴士底市，和台南市長黃偉哲簽署姊妹市協定。

德魯指出，台灣國土不大卻力量強大，這份價值在台南展現更加明顯；台南保存許多珍貴歷史古蹟，讓人深刻感受古都歷史傳承力量，聖克里斯多福及尼維斯聯邦也有兩座古堡，這正是巴士底市與台南締結姊妹市的文化淵源之一。

德魯表示，台南芒果享譽國際，聖克里斯多福及尼維斯聯邦也有芒果節活動，雙方擁有許多巧合與相似，這樣的緣分讓雙方註定成為姊妹市。

德魯說，目前有許多克國留學生在台南求學，尤其機械工程領域最熱門，這些學生在台南獲得知識與友誼，回國後也為國家轉型注入新動能。小國同樣可以懷抱大夢想，兩國過去共同實現許多目標，他期待未來兩市締盟深化合作，讓更多人因交流而受益。

黃偉哲則表示，德魯多次為台灣發聲、力挺台灣加入國際組織，期待德魯一行人在台南停留期間多交流，進而愛上台南這座城市。

黃偉哲說，台南是擁有300年歷史的古都，巴士底市則是克國首都，同時是克國歷史最悠久城市，兩市在相似基礎下締結姊妹市，格外具有深刻意涵。

他期盼未來兩市在城市治理、文化、教育及經濟等領域建立更多實質交流、深化友誼，為台灣與克國情誼再添新頁。（編輯：黃名璽）1141114