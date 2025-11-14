中央社

台南市與聖克里斯多福巴士底市 締結姐妹市 (圖)

聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）（中）見證下，台南市長黃偉哲（右）14日與巴士底市簽署締盟，成為姐妹市。（台南市政府提供）

中央社記者張榮祥台南傳真 114年11月14日

