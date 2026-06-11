台南市舊厝換新衫「老宅延壽」補助即起開放申請

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號稱「古都」的台南市統計屋齡30年以上老宅就有43萬戶，台灣進入高齡化社會，長輩通常居住在老宅內，為了長輩居住安全，內政部啟動「老宅延壽」計畫，台南市即日起至9月11日接受申請，符合條件者，每戶最高可補助65％修繕費。

這項計畫並非只要是老屋就符合資格，必須是30年以上的合法建築，結構評估過，包括無電梯的4、5、6樓公寓與6樓以下的透天厝且授權人為自然人（非公司行號），才能申請。

補助修繕的項目分為外觀與內裝，外觀包括立面（壁癌）、空調管線重拉。內裝包括無障礙設施、牆內的水電管線重拉等等，違建部分可補助拆除，不補助修繕，每戶最高補助65％的修繕費用。其中1、2樓透天厝的立面修繕，最高限額100萬元，3、4樓透天厝最高200萬元，公寓大樓1棟最高補助300萬元。

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台南市工務局11日起至9月11日接受老屋延壽計畫申請，符合資格者最高可補助65％修繕費用。（台南市工務局提供／程炳璋台南傳真）

台南市工務局表示，「老屋延壽」計畫因必須先做結構安全評估，因此有提供結構安全性能評估的費用補助，評估完成且符合規定，即可提出修繕補助申請。

為方便民眾了解，工務局會在台南市11個選舉區域各辦1場說明會，未來只要民眾到工務局使用管理科提出申請，事後就會有專員到府評估是否符合補助資格。

一旦資格符合，工務局將提供全市3大結構技師工會的會員名單讓民眾挑選。提醒民眾如欲了解申請資格及作業流程，可瀏覽工務局建置的「老宅延壽專區」網站。

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