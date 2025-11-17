台南市表揚工業區優秀員工 展現產業實力

台南市表揚工業區優秀員工，市長黃偉哲親自出席。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今日於永華市政中心舉行「114年台南市工業區優秀員工表揚活動」，市長黃偉哲出席，向所有獲獎的資深管理人員與績優從業人員表達感謝，肯定他們在專業技能、工作績效與敬業態度上展現的卓越表現。

台南市目前輔導成立22個廠商協進會，加上工業會等單位，作為市府與區內各廠商的橋梁。黃偉哲表示，企業持續成長來自所有員工的專業投入，他感謝工業區優良企業與從業人員的努力，讓產業發展更加穩健。他特別提到，今年台灣第3季經濟成長率高達7%，全年經濟成長率亦突破5%，能有這些亮眼成果，是全體產業界共同努力的最佳證明。

南市經發局表示，台南是南部重要的產業聚落，高科技產業、傳統製造及綠能產業在此交會發展，擁有完整的工業區布局。各工業區的員工是企業最關鍵的支柱，更是城市經濟穩健成長的重要力量。為表彰台南市各工業區員工對國家經濟及城市產業發展的貢獻，市府邀請各工業區廠商協進會、工業會等單位推薦表現優秀者，希望藉由活動給予肯定，表達市府對從業人員的最高敬意。

