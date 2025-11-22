台南市表揚106位績優金質獎志工
記者陳治交／台南報導
為響應國際志工日，台南市政府二十二日舉辦「台南市一一四年度績優志工與績優團隊表揚活動」，副市長趙卿惠頒獎表揚一０六位來自不同領域服務年資滿十年且時數已滿二千小時的績優金質獎志工，並頒獎給四支績優志工團隊、四組績優家庭志工。
趙卿惠表示，目前台南市有二千一百五十一個志工團隊，志工總人數逾十萬人，其中六十五歲以上的志工有三萬四千多人，約佔總志工人數三成。感謝來自不同領域志工伙伴的無私奉獻，更感佩高齡長者志工願意走出家門，參與社會服務工作。
今年金質獎得主中，有三位高齡八十一歲的高齡長者志工，分別是教育局志工郭璭菘、文化局志工談蘇美紀及衛生局志工許香津，服務不落人後，熱心又親切，是活到老服務到老的最佳典範。台南市政府財政稅務局志工陳秀麗累積服務時數達二萬九千零二小時，是今年金質獎志工中服務時數最多者，這份成就感與喜悅，是她投入志工服務的最大動力。
社會局長郭乃文指出，優秀的志工團隊有台灣青年社會服務推展協會祥和志工隊、西灣社區發展協會志工隊、台南市美術館志工隊及奇美醫院志願服務工作隊。此外，尚有一百九十名服務滿六年、達一千二百小時以上銀質獎，三百七十三名服務滿三年、達六百小時以上銅質獎志工獲獎勵。
其他人也在看
中警婦幼隊舉辦志工訓練 表揚6位績優志工
[NOWnews今日新聞]台中市警婦幼隊於今(20)日舉辦「114下半年度志工成長訓練暨聯繫會報」，會中由隊長紀翰學特別表揚6位績優志工，感謝他們多年來為社會所做的努力與付出，更在保護婦幼工作領域，發...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
向城市的守護者致敬 黃偉哲表揚績優公廁與清潔隊員
記者游宜橙/台南報導 為表揚優秀的清潔隊員及台南市內的績優公廁，台南市政府環保局今(21)日舉辦「114...銳傳媒 ・ 1 天前
勞工局志工表現卓越 榮獲台南市績優志工殊榮
記者陳佳伶／新營報導 一一四年台南市績優志工暨績優團隊表揚，南市勞工局志工表現卓越，…中華日報 ・ 1 小時前
民進黨高雄市長初選升溫 許智傑成立雄中智庫後援會
（中央社記者林巧璉高雄22日電）民進黨高雄市長初選戰火升溫，各參選人舉辦造勢、後援會拚場。立委許智傑今天成立「市長初選雄中智庫後援會」，來自醫界、建築界、律師界、學界等雄中學長、學弟現身相挺。中央社 ・ 6 小時前
發文致敬黃百韜 賴總統：緬懷為國奮戰國軍而非共諜
（中央社記者溫貴香台北22日電）總統賴清德今天發文，向民國37年11月22日殉國的黃百韜將軍致敬。他說，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。他重申，將共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。中央社 ・ 5 小時前
檸檬價格狂飆漲！屏東警出動「無人機」巡邏 24小時護檸
屏東縣里港警分局啟動為期一個月的「護檸專案」，因應檸檬價格飆漲至一台斤78元，警方出動無人機巡視偏僻農路及工寮，結合傳統巡邏方式達到全方位防護，以防制檸檬及農機具遭竊，保護農民心血。中天新聞網 ・ 6 小時前
365元鹹酥雞掀跟風！台南店家推「365拜金套餐」
一名女網友因購買365元鹹酥雞被男友指責拜金引發網路熱議,台南市一間第一家鹹酥雞順勢推出「365拜金套餐」,限時優惠價350元,老闆更掛保證「一定讓你吃不完」,貼文上線後吸引超過20萬人朝聖。中天新聞網 ・ 1 小時前
ESG概念店認證 新增22家
記者林雪娟∕台南報導 推動企業落實永續轉型，財團法人商業發展研究院與經發局合作，二十…中華日報 ・ 1 天前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前
她究竟是中共間諜、還是詐騙主謀？造假身份被揭穿如電影情節，菲律賓神秘女市長被判終身監禁
菲律賓法院日前做出裁決，認定那位被指控偽造國籍的前任市長郭華萍（Alice Guo），因涉嫌經營詐騙園區，並強迫數百名受害者、從事非法的人口販運與詐騙工作，依法被判處終身監禁，並必須繳納國庫200萬披索（約新台幣105.8萬元）的罰款，但她本人對所有指控全數否認到底。特別的是，除了菲律賓國內媒體之外，多數外國讀者對這位神秘女市長的印象，最深刻一點莫過於她被指......風傳媒 ・ 1 天前
開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困
社會中心／賴國彬 桃園報導桃園市八德區今天（11/20）下午發生一起離奇車禍。63歲廖姓女子開車行經八德市介壽路二段148號賣場附近時，疑似慌神不僅連闖兩道捷運圍籬，還開進捷運綠線工地，最後連人帶車墜落8公尺深的地下室工地，還好只受到輕傷，在消防人員協助下順利脫困。只見一輛白色轎車掉進工地坑洞裡面，足足有8公尺這麼深。工人也覺得不可思議，明明這裡是工地，怎麼會開進來，甚至掉進洞裡...開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）車子吊上來，車頭毀損慘重，附近民眾也看傻眼。離奇意外就發生在桃園八德區，20號下午，63歲廖姓女子開車經過介壽路二段附近賣場時，疑似慌神沒注意車前狀況，連續衝撞兩道護欄，闖進捷運綠線施工工地，還一度騰空在洞口上方，接著往下栽進8公尺深的地下室，還好女駕駛只受到輕傷。開車掉入捷運8米深工地（圖／民視新聞）是有多不小心才會開進捷運工地，甚至掉進洞裡，只能確定女駕駛沒酒駕，但詳細過程還要等待進一步調查。原文出處：開車掉入捷運8米深工地！ 女子奇蹟式輕傷爬梯脫困 更多民視新聞報導陳智菡慘了！誣指林智堅圖利馬偕醫院 遭求償200萬判決出爐慟！高雄5歲女童突狂吐斷氣 急送醫宣告不治最新／阿北！這裡不是得來速 76歲翁開賓士誤踩油門撞進小7慘狀曝民視影音 ・ 1 天前
國1大雅段奪命撞！貨車撞破隔音牆 副駕男噴飛亡
台中市 / 綜合報導 國道一號台中北上路段昨(21)日深夜發生死亡車禍，大貨車司機吳姓男子，不明原因失控自撞外側護欄與隔音牆受困車內，被消防隊員救出送醫，副駕駛座的助手詹姓男子，噴飛到1層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，警方調查，大貨車司機沒有喝酒，是不是精神不濟、超車不慎，還是有其他因素，這起車禍才會撞得這麼嚴重，國道警方還要釐清事故原因。 救護車趕到國道車禍現場，大貨車撞上外側護欄與隔音牆，車身傾斜騰空，滿地都是散落物，大貨車車頭扭曲變形，司機吳姓男子受困在副駕駛座的位置，消防隊員花了10分鐘將他脫困，送醫急救，同車的大貨車助手32歲的詹姓男子，被拋飛車外當場死亡。昨(21)日晚間10點多，國道1號北上台中路段，發生死亡車禍，大貨車失控自撞護欄與隔音牆，司機受困在車內，助手詹姓男子摔落到一層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，國道三隊泰安分隊小隊長王冠麟說：「營業大貨車行駛於中線車道，不明原因失控，自撞外側護欄及隔音牆而肇事。」警方調查肇事司機沒有喝酒，事故原因是精神不濟超車不慎，還是有其他狀況還要調查，事故現場滿地碎片油漬，為了安全起見，警方用三角錐封閉外側車道，進行管制，隔音牆被撞出一個大洞，路面都是散落的貨物紙箱，公路局派出大批人員進行清理，大貨車右側車頭整個掀開，受損相當嚴重。副駕駛座的座椅，也噴飛出車外，可見撞擊力相當強大，車禍發生的時候，死者是不是有繫安全帶，國道鑑識小組還要調查採證。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 4 小時前
一開車門驚見陌生男遺體！ 警初步研判疑因天氣冷躲車內猝死
社會中心／趙永博 花蓮報導竟然有陌生男子離奇死在車內！案件發生在花蓮吉安鄉，一名工廠老闆18號早上，剛坐自己的吉普車，就聞到一股異味，一回頭竟然看到有陌生男子倒在後座，明顯身亡，老闆嚇壞了，立刻報警。警方初步研判，疑似因為天氣冷，男子躲進車內，但猝死原因還要再釐清。警方獲報，來到工廠停車場，一開車門，就看到一名男性遺體。車主嚇壞了，根本也不認識死者，警方隨後將遺體抬下車。但這名男子怎麼跑到車上的，調閱前幾天監視器，當時他先是走進派出所。一開車門驚見陌生男遺體（圖／民視新聞）向警方問路，說是要去附近找朋友，離開後他走進工廠，就再也沒出來。事發在花蓮吉安鄉光華村，這名工廠老闆，18號早上8點多，正準備開停在廠區的吉普車外出，才剛上車，就聞到一股異味，結果回頭一看，驚見有陌生人躺在後座，一動也不動，明顯死亡，嚇得趕緊報警。根據了解，死者姓劉、64歲，鑑識人員初步判斷沒有外傷外力，研判16號天氣轉冷，可能是避寒躲進別人車子。一開車門驚見陌生男遺體（圖／民視新聞）為何會進入他人車輛，猝死原因又為何，種種疑點有待釐清。但對車主來說，可能得花好些時間，才能平復心情。原文出處：一開車門驚見陌生男遺體！ 警初步研判疑因天氣冷躲車內猝死 更多民視新聞報導毒駕唾液快篩3程序即起實施 拒測罰18萬、吊照2年「傅氏王朝」將瓦解？傳民進黨2026合作張峻戰花蓮 徐國勇回應了後座出現陌生人屍體！花蓮車主嚇壞報警 初判死因竟是…民視影音 ・ 1 天前
雙方停車問題釀風波! "住戶持開山刀恐嚇"鄰居全都錄
地方中心／黃富溢 宜蘭報導宜蘭五結鄉一處巷弄，昨天上午發生一起糾紛。當時賴姓男子正帶者一歲孩子外出，沒想到遇到鄰居，指控他日前開車壓壞他的水泥舖路，甚至還拿出開山刀恐嚇他，當下他只好先拍下過程自保。根據了解，雙方之前就有多次因停車發生口角，但沒想到這一回竟然亮刀。一名老翁情緒激動，被指控在與鄰居發生口角後，竟然持開山刀下樓理論。過程中不斷揮舞著開山刀、作勢砍人、模樣凶狠。投訴人賴姓男子說，當時他正帶著一歲半的孩子準備外出，把手機拿出來錄影自保，整個過程讓孩子受到不小驚嚇。為了停車問題起糾紛，男子拿出開山刀恐嚇，賴男當下拍下過程自保。（圖／民視新聞）原來持刀男子，質疑他之前開車時，輾過他鋪設的水泥，被要求提供證據、卻又拿不出來，引發不滿，最後演變成亮刀恐嚇。賴先生表示：「對方颱風天之前有用水泥鞏固地面，然後說是我把他壓壞的，那我也請他提供影片跟證據證明說是我，他就覺得說我對他不禮貌，結果他就衝進去家裡拿出開山刀。」賴姓男子帶者一歲孩子外出，沒想到遇到鄰居，指控他日前開車壓壞他的水泥舖路。（圖／民視新聞）賴先生說，之前雙方就因停車問題，有過多次摩擦，但從未如此激烈，如今家人出門，心生恐懼！附近住戶也說，這裡巷弄狹窄，大家平時都有「先來後到」的默契，不應為了停車問題失去理智。警方：「犯嫌於爭執過程有手持刀械之情形，雖無造成傷害，惟令報案人心生恐懼，本分局已掌握犯嫌身分，將依刑法恐嚇罪偵辦。」一場巷弄間的停車糾紛，竟然演變成拿刀相向，不但傷了鄰居情誼，最後還可能吃上官司。(民視新聞黃富溢宜蘭報導)原文出處：雙方停車問題釀風波！ 「住戶持開山刀恐嚇」鄰居全程錄下 更多民視新聞報導基隆中山隧道「鬼影事件」破案！3人為拍靈異短片下場慘了通緝犯要搬家逃竄 警急攻堅逮人查獲槍彈與喪屍煙彈全台冷颼颼 玉山飄下30分鐘「初雪」民眾超驚喜民視影音 ・ 1 天前
影／撞死婦人肇逃 男涉毒駕落網遭羈押禁見
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】員林市18日下午發生一起肇事逃逸案件，一輛自小客車行經新義街與員鹿路口時，互傳媒 ・ 1 天前