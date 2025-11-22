台南市表揚106位績優金質獎志工

台南市政府舉辦「台南市一一四年度績優志工與績優團隊表揚活動」。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

為響應國際志工日，台南市政府二十二日舉辦「台南市一一四年度績優志工與績優團隊表揚活動」，副市長趙卿惠頒獎表揚一０六位來自不同領域服務年資滿十年且時數已滿二千小時的績優金質獎志工，並頒獎給四支績優志工團隊、四組績優家庭志工。

趙卿惠表示，目前台南市有二千一百五十一個志工團隊，志工總人數逾十萬人，其中六十五歲以上的志工有三萬四千多人，約佔總志工人數三成。感謝來自不同領域志工伙伴的無私奉獻，更感佩高齡長者志工願意走出家門，參與社會服務工作。

今年金質獎得主中，有三位高齡八十一歲的高齡長者志工，分別是教育局志工郭璭菘、文化局志工談蘇美紀及衛生局志工許香津，服務不落人後，熱心又親切，是活到老服務到老的最佳典範。台南市政府財政稅務局志工陳秀麗累積服務時數達二萬九千零二小時，是今年金質獎志工中服務時數最多者，這份成就感與喜悅，是她投入志工服務的最大動力。

金質獎志工得主教育局志工郭璭菘（左至右）、財政稅務局志工陳秀麗、文化局志工談蘇美紀。（記者陳治交攝）

社會局長郭乃文指出，優秀的志工團隊有台灣青年社會服務推展協會祥和志工隊、西灣社區發展協會志工隊、台南市美術館志工隊及奇美醫院志願服務工作隊。此外，尚有一百九十名服務滿六年、達一千二百小時以上銀質獎，三百七十三名服務滿三年、達六百小時以上銅質獎志工獲獎勵。