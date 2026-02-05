台南市議員開第一槍拒看！《世紀血案》掀林義雄血案傷疤 怒轟「簡直嗜血商品」

改編自台灣重大懸案「林家血案」的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，卻遭台南市議員周嘉韋率先發起拒看活動。李鍾泉攝

改編自台灣重大懸案「林家血案」的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，不料演員的發言卻意外引發社會輿論沸騰。台南市議員周嘉韋率先在社群平台上開出「拒看」第一槍，痛批該劇組在未經高齡84歲的林義雄本人同意下，強行掀開家屬傷疤，簡直是「嗜血的商品。」

周嘉韋表示：「第一、林家血案是台灣民主歷程中的一場悲劇，歷史必須省思，如果如同主演者等人所說的『沒有意識型態』，那它不是一部關於台灣歷史事件的電影，而是一部充滿虛構的懸疑片而已！第二、林義雄本人還活著，現年84歲！沒有經過本人同意而去故意掀開傷疤，那這是嗜血的商品，而不是電影！」

也有網友認為，引發外界爭議的焦點之一，在於演員對角色的詮釋態度。飾演林義雄的男星夏騰宏在記者會上提到，準備期間發現相關影片稀少，只能透過照片想像神韻，此話一出遭網友質疑：「當事人明明還在世，劇組為何不安排親自訪談？」

而飾演孕婦的楊小黎，形容拍戲過程有如「福爾摩斯跟華生辦案的快感」，更被批完全無法共情受難家屬全家遭殺害的劇痛，被指責發言極度不當。

夏騰宏表示揣摩林義雄只能靠照片，被網友質疑為何不能向林義雄本人請益。李鍾泉攝靠

歷史悲劇變懸疑片？ 周嘉韋怒轟：請大家選擇拒看

對於這場台灣民主歷程中的集體悲劇，周嘉韋議員深感痛心。他表示自己熱愛透過電影看見台灣的點滴與共鳴，但此次《世紀血案》無視當事人感受的作法讓他無法接受。

「我很喜歡看電影，尤其是那些可以看見台灣所經歷點點滴滴的電影，因為你我身為台灣人，所以會有所共鳴！但這次我選擇『拒看』，希望您也能一起，不要成為嗜血商品的『邪』力者。」

網友正反意見交鋒 爭議短期間難平息

目前網路輿論呈現兩極化，有網友怒斥劇組「傲慢且消費苦難」，但也有部分聲音認為應等林義雄本人發聲後再評斷，甚至有影迷表示「想讓風再吹一下」，避免過早站隊。面對排山倒海的拒看聲浪與「缺乏同理心」的質疑，劇組截至目前為止尚未做出公開回應，這場涉及歷史轉型正義與影視創作邊界的爭議，短時間內恐怕難以平息。



