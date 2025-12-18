台南市議會民進黨團幹部交接 李宗翰出任總召楊中成接幹事長

台南市議會民進黨黨團舉辦第4屆第4任黨團三長交接，李宗翰接任總召，二位副總召為李宗霖議員、沈家鳳，幹事長為楊中成，發言人由鄭佳欣、余柷青、王宣貿擔任。 圖：民進黨團提供

[Newtalk新聞] 台南市議會民進黨黨團今（18）日舉辦第四屆第四任黨團三長交接，李宗翰接任總召，二位副總召為李宗霖議員、沈家鳳，幹事長為楊中成，發言人由鄭佳欣、余柷青、王宣貿擔任。

李宗翰曾擔任發言人、幹事長等黨團幹部，對於黨團運作並不陌生，此次擔任總召，強調未來會與市府互動、監督並進，同時促進黨團、市府、他黨多方和諧。

李宗翰特別找來無黨籍議員李宗霖擔任副總召，幹事長找來他黨議員楊中成擔任，跨出多方和諧的第一步，更是期許未來在爭取台南市民福祉的道路上，大家有志一同，共創多贏局面。

他強調，感謝本屆歷任總召郭鴻儀、陳秋宏、周嘉韋的帶領，黨團的運作和諧順暢，讓他在去年擔任幹事長職務的歷練下，對於議會黨團、議事的運作更加熟捻。

