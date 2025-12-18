台南市議會民進黨團李宗翰接任總召 結合台聯無黨跨黨派運作

台南市民進黨團新舊任幹部交接，新任總召李宗翰（右3）、副總召李宗霖（右2）、沈家鳳（右1）。（郭良傑攝）

台南市民進黨團新任幹部正式交接上任，由李宗翰（左3）出任總召。（郭良傑攝）

台南市議會第四屆民進黨第三、四任三長交接，18日中午在市議會舉行，第四任總召李宗翰從第三任總召周嘉韋手中接任當團總召一職，副總召由無黨籍議員李宗霖和另一議員沈家鳳出任，台聯黨籍的楊中成出任幹事長，象徵民進黨團的跨黨派多元合作的運作。市長黃偉哲及議長邱莉莉均到場觀禮致意。

李宗翰表示，總召最重要的工作是整合黨團成員的聲音，前三位總召郭鴻儀、陳秋宏和周嘉韋可以把黨團意見整合出來，還要和其他政黨溝通，非常不容易，他還要向三位前輩學習；另外還要代表黨團和市政府溝通，這件事也非常不容易，相信新幹部可以堅定有辦法一起來處理對外事務。

廣告 廣告

此次民進黨團其中一名副總召由原台灣基進、現為無黨籍的李宗霖擔任，幹事長是台灣團結聯盟的楊中成。李宗翰說，黨團在尋求最大共識前提下，納入多位非民進黨籍、支持黨團運作，認同黨團核心理念的議員，擔任幹部共同參與運作，以確保決策與討論兼具多元性。

李宗翰另指出，本屆黨團也兼顧區域平衡與男女平衡，，因溪南與溪北區域發展條件存在差異，黨團幹部人選已納入地域布局因素，力求區域平衡。其次，著重男女比例平衡，讓決策過程更具代表性。

李宗翰表示，黨團幹部群代表聲音多元，也能有效處理各類業務，兼顧效率與包容性，除副召集人沈家鳳外，3名發言人為鄭佳欣、余柷青、王宣貿。

【看原文連結】