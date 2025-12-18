台南市議會破紀錄加班夜審 明年度總預算初審通過

台南市議會18日晚上加班至9點40分，完成市府總預算初審，創下審查最晚紀錄，結束後全體議員在議事廳大合影。（民眾提供／郭良傑台南傳真）

台南市議會第4屆第10次臨時會18日變更議程，續審115年度台南市政府總預算案，議員挑燈夜戰至晚間9點40分，審完最後消防局的預算，創下台南升格直轄市以來預算審查最晚紀錄，全天審預算時間超過12小時，全體議員在結束後，在議事廳歡呼合影留念。

台南市議會18日的臨時會趕進度，加班審查交通局、文化局、台南市美術館、工務局、消防局等預算案，出現本屆首度加班夜審的情況。府會達成共識要在18日審完，由交通局先審查，議員仍採逐條審議，對工務局的預算，多位議員針對道路施工品質及施工期限，要求工務局對溪北地區的施工不能「大小心」，要維護施工品質。

審查南美館預算時，議員們對南美館二館無償撥給中央表達不滿，認為市府與中央簽署的條約不對等，最後通過附帶決議，要求後年預算減列3千萬元，並要求與中央重新議約時，須有議員代表參與；另要求停車場費用2分之1撥補地方，並加訂終止條款。

最後登場審查剛換局長的消防局預算，前局長李明峯因家庭因素突然請辭，議會讓剛由副局長升任局長的楊宗林了解該局預算後，排最後進行採逐條審查。

最後在晚間9點40分時完成115年度台南市府總預算全部完成初審時，在場議員齊聲歡呼，並與「時間看板」合影，留下台南議會史上具指標意義的一刻。在總一讀審查完畢後，19日上午議程為彙整議事資料，下午二、三讀會、臨時動議後臨時會議程正式閉幕。

