台南市議會、日本水上町議會 締結友好交流協定

（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市議會和日本群馬縣水上町議會今天締結友好交流協定，深化情誼，也讓雙方邁向更深度夥伴關係。

在台南市長黃偉哲和水上町長阿部賢一見證下，台南市議會議長邱莉莉與水上町議會議長小林洋今天在台南市議會永華議事廳代表簽署友好交流協定，雙方接著交換紀念品、合影及聯誼餐敘。

邱莉莉指出，友好交流協定的簽署，象徵兩地議會合作邁入全新里程，也代表兩座城市長久情誼的延續和深化。她期盼未來在經濟、教育、運動、文化與藝術等領域交流合作，進行資訊共享與實務經驗互動。

黃偉哲表示，台南市和水上町友好關係可追溯至總統賴清德擔任台南市長時期，雙方多年來互動交流，如今走向全面交往。他期待未來在農產、文化、教育、觀光等面向全面深化交流，開創兩地友好關係新篇章。

市府表示，水上町位於日本群馬縣東北部，人口約1萬8000人，距離東京僅1小時新幹線車程，以溫泉、滑雪及豐富自然資源聞名。（編輯：謝雅竹）1141120