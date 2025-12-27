台南市議長跑票事件首度打破沉默 陳亭妃：到底關我什麼事？

[FTNN新聞網]記者吳家豪、許詠晴／台北報導

民進黨立委陳亭妃今(12/27)表示，台南市議會發生的事情，「我必須說，關我什麼事？」她指出，議會發生的事情太多，最近也有綠營要跟藍營換票等事件，為何對手只挑想講的？她表示，一路以來，自己承受許多抹黑，但都不回應，因為她從政27年來，人民都看得到她在哪裡。

民進黨立委陳亭妃，許詠晴攝

民進黨立委陳亭妃、林俊憲表態爭取民進黨2026台南市長提名，雙方於今晚8點舉行電視政見發表會。陳亭妃也趁結論時間，公開回應外界對2014、2018年，台南市議會民進黨團所發生，被外界視為陳亭妃政治夥伴的前議長郭信良，以及陳亭妃胞妹、退黨後又回鍋的綠營議員陳怡珍等人攸關的黨內議員跑票事件。

陳亭妃直言：「我必須說，議會的事關我什麼事？」議會的事情發生太多了，即便是最近，媒體不也報導，民進黨的台南市議會的正副議長要跟國民黨換票嗎？不是這樣嗎？為何這些都不講，只挑想講的？

陳亭妃說，那都沒有關係，選舉是過程，稍早她也提過，過去賴總統在選台南市長時，一開始也只有6個議員支持，賴總統後來可以整合所有支持其他市長初選對手的議員，那陳亭妃不行嗎？為何有人要說，陳亭妃就是不行？

陳亭妃表示，她的身段，比誰都柔軟，即便看到身穿對手林俊憲背心的議員，她仍頭低腰彎向對方拜託、打招呼，這就是陳亭妃，大家要的是團結，不是嘴巴說說，實際上卻一直數落。

陳亭妃說，她擔任民進黨台南市黨部主委時，本來台南市北區只有她一席綠營議員，在她努力下，後來又增加陳宗彥一席，綠營從在野走到執政，有很多過程，自己參與過許多階段。當2008年只有27席立委時，她在立院與藍營女立委大戰，她曾在審查法案時，趴在立院主席台11個小時，難道這都不是過程？

陳亭妃表示，哪怕是到最近，自己還跟藍委陳玉珍、徐巧芯衝突，徐還直播公開說「就是要拐倒陳亭妃」，自己也告徐巧芯。一路以來，都默默承受許多抹黑，自己都不回應，因為這27年來，人民都看得到她在哪裡。

