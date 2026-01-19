台南市進出口公會慰勞駐軍 感謝官兵戰備辛勞

記者王勇智／臺南報導

台南市進出口商業同業公會理事長蔡志光今（19）日率領敬軍團，在臺南市軍人服務站站長劉可雲陪同下，前往關廟湯山營區慰問陸軍砲兵訓練指揮部、空軍第1戰術戰鬥機聯隊及臺南市後備指揮部等單位，除慰勉官兵執行戰備任務之辛勞，同時致贈春節慰勞金，感謝國軍在春節期間保衛國家、為民服務的奉獻精神。

敬軍團由蔡志光、常務監事施富仁、常務理事陳剛明、蔡金英、林俊宏及秘書長黃竩婷、行政簡慶聰等組成，受到部隊官兵的熱情歡迎；敬軍團成員除了關心陸軍砲訓部官兵到關廟新建營區的生活狀況外，同時亦代表進出口公會全體成員致贈慰勞金，預祝官兵新春愉快、佳節平安。

廣告 廣告

砲訓部特別安排敬軍團參觀隊史館及陳展裝備，為來賓們詳細說明國軍砲兵部隊的沿革史和發展歷程，慰訪全程軍民互動熱絡、氣氛融洽；最後，全體來賓與官兵們合影留念，為此次活動劃下完美句點。

台南市進出口商業同業公會理事長蔡志光今日率領敬軍團，在臺南市軍人服務站站長劉可雲陪同下，前往關廟湯山營區慰勞陸軍砲兵訓練指揮部等單位。（臺南市軍人服務站提供）

陸軍砲兵訓練指揮部安排敬軍團參觀隊史館及裝備陳展，讓敬軍團對單位官兵勤訓精煉的成果表示肯定。（臺南市軍人服務站提供）

台南市進出口商業同業公會理事長蔡志光今日率領敬軍團，在臺南市軍人服務站站長劉可雲陪同下，前往關廟湯山營區慰勞陸軍砲兵訓練指揮部等單位。（臺南市軍人服務站提供）