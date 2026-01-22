台南市長之戰是否變天？郭正亮爆算命大師卜卦結果

2026年台南市長選戰，國民黨立委謝龍介將對決民進黨立委陳亭妃。前立委郭正亮表示，算命師包子大叔卜卦，台南市長的選舉翻盤，認為仍然是很難。除非綠營分裂，謝龍介也許才會有一點機會。

郭正亮22日在《亮話天下》節目中表示，包子大叔從去年11月到今年1月用易經卜卦各縣市的選情，他講的有一定的道理，可提供大家參考。他非常喜歡謝龍介，尤其謝龍介的台語講得非常好、這麼溜。可是他說，2026台南市長的選舉翻盤，仍然是很難。除非綠營分裂，有人脫黨出來選，也許才會有一點機會。脫黨並不是真的有人跳出來，因為跳出來就開除了，簡單的講，就是實質分裂。

郭正亮接著表示，去年11月3日，那時候卜的卦，大家一面倒看好綠委林俊憲。可是包子大叔那時就說林俊憲的卦象大凶，他可能得再等以後的機會，恐怕是等入閣吧。因為林俊憲是1965年出生，今年已經61歲了，等陳亭妃8年，還選什麼，到時都70歲了，怎麼選。

郭正亮指出，他看好陳亭妃這兩年官運勢頭正旺，可是你永遠不知道，台南這地方臥虎藏龍，台南市長黃偉哲第一次出來選，就冒出了地表最強大的里長陳永和，陳永和拿了11％的選票，這個里長是偏綠的，所以嚴重傷害黃偉哲的選情。那個時候還有虧雞福來爹，造勢也造得不錯。

郭正亮認為，包子大叔的意思是，台南謝龍介跟陳亭妃兩個人在選，陳亭妃占優勢，陳亭妃真的很強。陳亭妃初選勝出第三天就去拜訪台南議會黨團，她明明知道議會黨團裡面都是討厭她的人、都是支持林俊憲的人，她仍然明知山有虎，偏向虎山行。

