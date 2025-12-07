台南市長之戰 蔡正元最新預測：這人對上謝龍介

2026台南市長選戰，民進黨有立委陳亭妃、林俊憲爭取提名。前立委蔡正元認為，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，也要忍耐，陳亭妃對上國民黨立委謝龍介的贏面相當大，因為陳亭妃能獲得中間選民選票。

蔡正元7日在《下班瀚你聊》節目中表示，民進黨若不提名陳亭妃，謝龍介就當選了。因此，民進黨不太可能不提名陳亭妃，除非賴清德擁有皇帝的權力和威望，但他認為沒有，連在民進黨內都沒有。賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，也要忍耐，因為民意大於天，總統只是人民的「勞工」。陳亭妃對上謝龍介的贏面相當大，因為陳亭妃能獲得中間選民的選票，歸功於她個人經營的特色。

至於宜蘭縣長之戰，蔡正元指出，因為現任屆滿不能連任，所以變成國民黨要慎選新人，而且宜蘭最重要的地盤是綠大於藍，所以中間選民一票都不能跑，要找到非常適合中間選民口味的人，不能只適合國民黨深藍的口味。不管國民黨、民進黨，靠同溫層選票一定會落選。

針對新北市長選戰，蔡正元認為，李四川絕對一個國民黨最強的強棒，因為李四川曾當過8年的新北市副市長、台北市副市長和高雄市副市長，口碑都很好，然後會得到老百姓，尤其是中間選民的信賴。支持李四川的選票，或許可能移動一部分到民眾黨主席黃國昌，也會移動更大部分到民進黨立委蘇巧慧，因為蘇巧慧在中間選民的形象也蠻強的。

