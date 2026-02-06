台南市長之戰 陳揮文看到這一幕：謝龍介很好切入機會

台南市議員民進黨初選登記，市長初選屬「挺憲派」的議長邱莉莉率同黨19位議員一同登記，陪同登記的立委林俊憲提及，民進黨台南市長參選人陳亭妃要當選市長沒有問題。資深媒體人陳揮文表示，民進黨台南市議員初選登記，由立委林俊憲帶隊，民進黨台南市長參選人陳亭妃則跑去辦愛心活動；以國民黨台南市長參選人謝龍介、國民黨的角度來講，這是很好切入的機會。

陳揮文今(6日)在政論節目《新聞大白話》中表示，民進黨議員初選登記，高雄的部分，站中間的是民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，名正言順。但為什麼台南是林俊憲帶隊？林俊憲說他一直擔任台南隊長；那他初選怎麼會輸。人家是跑去市黨部登記，陳亭妃卻跑去辦愛心活動，妳的夥伴台南市前議長、議員郭信良又臨時缺席，怎麼不是陳亭妃帶隊？

廣告 廣告

陳揮文接著表示，以謝龍介、國民黨的角度來講，這是很好切入的機會。還有民進黨籍的台南市議長邱莉莉他們那些市議員逼陳亭妃簽那個3點協議，陳亭妃不簽，調頭就走了，這不是很好操作嗎，為什麼都不操作呢？為什麼是我們在焦慮呢？

另針對國民黨年底選戰人選問題，郭正亮指出，其實各黨在不同的縣市，都有各自的困難。像高雄市、台南市，這個黨內矛盾，大概不會比國民黨的新竹縣小，因此，國民黨在新竹縣就盡量把那個爭議拉到最低。

至於高雄市長之戰。郭正亮認為，媒體人吳子嘉講得很對， 賴瑞隆真的很多人都不認識他，他就是一個立委，然後小港就是深綠的，賴瑞隆平常可能沒有在外面走動。像國民黨台北市議員游淑慧知名度不只是內湖、南港，台北市都認識她。

【看原文連結】