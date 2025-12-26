台南市長內參民調只差3%是誰做的？候選人反應曝光
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
民進黨立委陳亭妃今(12/26)表示，近日媒體公布的民進黨台南市長初選內參民調，此事已影響選舉公正性，對此，民進黨副秘書長何博文回應，中央黨部從未發布任何內參民調，也沒有做這類的調查，比較可能是各陣營候選人自已做的，至於對手林俊憲，截至截稿前，尚未回應。
民進黨台南立委陳亭妃、林俊憲表態爭取2026民進黨台南市長提名，雙方將在明年1/12至1/17舉行市長民調初選，《鏡報》昨日公布綠營內參民調，林俊憲支持度大幅上揚，民調顯示，兩人如一對一對決國民黨立委謝龍介，陳亭妃54.1%謝龍介25.3%，林俊憲51.5%謝龍介28.8%，陳、林僅差距3%左右。
陳亭妃上午指出，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位等法定必要資訊，已涉及違反《公職人員選舉罷免法》第53條規定。這類來源不明的民調已對選舉公平造成實質影響，請黨中央及選對會應對外要求，媒體及相關平台，應依法完整揭露相關調查內容，避免錯假訊息誤導民意，影響初選進程。
何博文回應，就他的了解，黨中央沒有公布任何內參民調，內部也沒有針對初選縣市做這類的調查，自己推測，所謂的內參民調，是民進黨內各陣營候選人自己做的，他說，初選會依照公平公正公開的原則，一切按照黨內程序，外界不須以訛傳訛。
至於林俊憲，截至截稿前，尚未回應。
