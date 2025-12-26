台南市長初選內參民調差距3%？陳亭妃反應曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台南立委陳亭妃今(12/26)表示，針對明年1/12至1/17舉行台南市長民調初選，近期特定媒體發布的內參民調，並未依法揭露調查資訊，恐已違反《選罷法》規定，對此已正式發函給黨中央及選對會，採取必要作為，維持初選公正與公信。

民進黨台南立委陳亭妃，陳亭妃辦公室提供

民進黨立委陳亭妃、林俊憲表態爭取2026民進黨台南市長提名，近日《鏡報》公布綠營內參民調，林俊憲支持度大幅上揚，民調顯示，兩人如一對一對決國民黨立委謝龍介，陳亭妃54.1%謝龍介25.3%，林俊憲51.5%謝龍介28.8%，陳、林僅差距3%左右。

廣告 廣告

陳亭妃上午回應，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已涉及違反《公職人員選舉罷免法》第53條規定。由於正值初選倒數階段，這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。

陳亭妃指出，果去中央選舉委員會過去曾說明，凡發布未依法揭露必要資訊之民調，依法可處以高額罰鍰；若涉及政黨、候選人或其相關人員，處罰將進一步加重。她強調，政黨初選同樣適用選罷法相關規範，不應成為法律監督的例外。

陳亭妃也呼籲，黨中央與選舉對策委員會，對外要求媒體及相關平台，凡發布涉及初選的民調資訊，均應依法完整揭露相關調查內容，避免錯假訊息誤導民意，影響初選進程，希望在選舉關鍵時刻，共同守住制度底線，讓初選回歸公平、理性與民主的正軌。

更多FTNN新聞網報導

選台南市長選到連槍都拿出來？綠委曝謝龍介行徑：警方應調查

謝龍介台南造勢直接亮槍 綠委傻眼：現在是不投藍就吃子彈？

綠委質詢翁曉玲開酸「發言帶一群人」 王義川反殺：妳去中國也帶好幾個

