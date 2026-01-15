台南市長初選勝出！將向賴清德請益台南經驗 陳亭妃：我要6戰6勝謝龍介

記者劉秀敏／台北報導

民進黨2026台南市長初選結果今（15）日揭曉，二度挑戰黨內提名的立委陳亭妃獲得60.8557%支持度，以2.69%差距勝過林俊憲，在黨內初選成功出線，將對決國民黨參選人謝龍介。陳亭妃表示，她會趕快安排向總統賴清德、市長黃偉哲請益台南經驗，也會拜訪林俊憲，將他提出的建議都納入政策當中。陳亭妃並強調，她有信心可以6戰6勝謝龍介，也有信心可以完成議員全壘打的目標。

陳亭妃表示，謝謝所有台南市民、台南鄉親陪她走完27年，在這第28年，要面對新的任務，就是一起來顧台南這個家，感謝每一位不斷鞭策、磨練、考驗她的好朋友，相信這都是她不斷自我反省的最大力量，尤其要擔任台南市400年來第一位女性市長，相信應該要經過更多考驗，她會繼續承擔、繼續共同打拚。

廣告 廣告

陳亭妃也感謝總統賴清德，賴清德在參與第一屆大台南市長初選時，就看到人民的力量，她也是依照這個角色與目標。賴清德為了台南打拚，雖然第一次初選時只有六個議員協助，也是當時最沒有行政資源的人，但他同樣突破所有困境贏得初選，甚至在連任時拿到72.9%得票率，相信這對她來說是一個目標、一個用心，「所以我一直說感謝賴清德市長、賴清德總統，相信他所做的每一件事都是我們在台南很好的養分，我也會用這樣的目標，人民的聲音、人民的力量最重要。」

陳亭妃並感謝所有議員、後援會，陪伴她走過這段路，無論過程是什麼，但是感謝大家，今天才能完成初選的勝利。「所以我要說：你們是亭妃感恩的每一個人！」陳亭妃說，她也會趕快安排，向賴清德、黃偉哲請益台南經驗，也會拜訪林俊憲，把他在這段時間對台南想要發揮的所有事項，都納入到政策當中，「我們共同的目標就是台南一定要好、台南一定要贏！」

陳亭妃表示，她也會趕快拜訪立院同事，包括郭國文、林宜瑾、賴惠員、王定宇等，還有未來要一起打拚的議員團隊，因為不只是2026要贏，議員也要打出全壘打，「我們有信心，我要六戰六勝謝龍介，我們有信心議員可以打出全壘打！」

陳亭妃並感謝全力相挺的立委王世堅，連續三次陪伴她開記者會，還在民調進行當天陪他掃街，謝謝王世堅的溫暖，她也會把這個溫暖延續下去，找回台南市民的感動，「鐵馬精神、行動政府、行動市長、行動正能量，我們會一起向前邁進，讓人民感受到台南陳亭妃的行動力！」



更多三立新聞網報導

第6度對決！綠營台南市長初選陳亭妃獲勝 謝龍介恭喜：盼打場光明選戰

快訊／台南市長初選輸2.69％！林俊憲吞敗發聲：努力不夠，會支持陳亭妃

誰披綠袍戰台南市長？初選民調今公布 陳亭妃對賴清德「咬耳朵」畫面曝

妃憲對決告終！民進黨台南市長初選民調：陳亭妃60.85%勝過林俊憲58.16%

