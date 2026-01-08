台南市長初選封關民調！陳亭妃穩居初選龍頭 領先林俊憲7.7%

民進黨台南市長初選進入封關前關鍵時刻，最新一份內部民調結果曝光。（圖／翻攝自林俊憲、陳亭妃、謝龍介臉書）





民進黨台南市長初選進入封關前關鍵時刻，最新一份內部民調結果曝光，顯示立委陳亭妃在多項對比中表現穩定，整體勝算相對看高。

這份由雨晴指標行銷公司於在六日至七日進行的民意調查顯示，在民進黨市長人選互比中，陳亭妃支持度為41.4%，領先立委林俊憲的33.7%，差距7.7個百分點，超過抽樣誤差範圍；另有24.9%受訪者尚未表態，顯示基層選情仍具流動空間。

若將民調情境轉為藍綠互比，對上國民黨人選謝龍介時對比，陳亭妃支持度進一步擴大至51.0%，明顯領先謝龍介的24.5%，雙方差距達26.6個百分點；相較之下，林俊憲對上謝龍介時，支持度為45.8%對27.9%，領先幅度相對較小。

從區域分析來看，陳亭妃在台南多數市議員選區均維持領先，尤其在溪北與部分市區選區表現突出；黨內支持度結構亦顯示，其在泛綠與中間選民間的吸納能力相對完整。分析指出，隨著初選民調即將封關，這份數據反映出目前黨內態勢已逐步收斂，陳亭妃在整體結構上占據較有利位置。

本次調查以台南市年滿20歲以上民眾為對象，共完成1,069份有效樣本，在95%信心水準下抽樣誤差約正負3個百分點，並依行政區、年齡與性別進行加權處理。黨內人士解讀，最終結果仍須觀察未表態選民流向，但在封關前夕，民調已為初選形勢提供重要風向球。

