台南市長初選將舉行 民進黨：從未發布內參民調

（中央社記者溫貴香台北26日電）參與民進黨台南市長初選的立委陳亭妃今天發函民進黨中央黨部及選對會，質疑來源不明的民調未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定。民進黨表示，從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調，一切秉持公平、公正、公開原則，務求初選順利完成。

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃、林俊憲競逐。根據民進黨規劃，初選政見會將於明天登場，明年1月12日至1月17日執行黨內初選民調，預計1月21日中執會公告提名名單。

民進黨表示，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調。中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。

民進黨表示，因為距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依「選罷法」第53條第一項規定，政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日10日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料的發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。

民進黨指出，敬請各媒體及各單位配合辦理。（編輯：蘇志宗）1141226