台南市長初選後綠營整合 王世堅認為沒問題原因曝

王世堅與陳亭妃合體拜年，支持者熱情簇擁。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，但因與立委林俊憲陣營在競爭過程中廝殺激烈，被認為恐造成黨內持續對立，立委王世堅今天提到2個重點，陳亭妃已釋出善意，總統賴清德也以黨主席身分提名了，大家都會團結向前的，整合沒有問題。

王世堅今天在陳亭妃的邀請下來到台南永康，2人一起合體拜年，並發放春聯，向鄉親們獻上祝福，受到支持者熱情的歡迎。

王世堅說，看到鄉親們的力挺，他認為陳亭妃的後續選情將更加順利，不僅能勝出，還會以非常高的票數當選，成為府城400年來首位女市長。

王世堅表示，初選的隔1天，陳亭妃立刻向當初沒有支持她的人遞出橄欖枝，以最大的誠意，來面對後續的整合，對手陣營應該都有感受到。

王世堅提到，黨主席賴清德也表達過，初選已經確定後，大家就要團結一致、向前邁進，因此他認為整合上完全不會有問題。

陳亭妃則指出，民進黨有非常棒的傳統，就是初選過了之後，大家就是團結一致，勇往直前，我們要看的是2026、才有2028。

陳亭妃也提及，初選後就是另一階段的開始，無論之前支持她與否，只要議員初選或大選有需要的，都會去站台，「把我們能量做大」。

陳亭妃強調，唯有把能量做大，成為最強母雞，就能協助每位議員，以團體作戰，目標就是希望黨內提名席次能夠全壘打。

王世堅再度南下，與陳亭妃一起拜年。(記者吳俊鋒攝)

