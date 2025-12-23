台南市長初選最後20天 陳亭妃市場拜票林俊憲站路口

（中央社記者楊思瑞台南23日電）民進黨下屆台南市長黨內初選競爭進入最後20天關鍵期，立委陳亭妃今天一早就到麻豆市場掃街拜票，立委林俊憲則持續選擇重要路口站點向民眾致意，爭取支持與認同。

陳亭妃指出，總統賴清德2010年參加台南市長黨內初選時，面對時任台南縣長蘇煥智與台南市長許添財競逐，黨內整體支持結構並不佔優，當時僅有6名議員公開相挺，卻仍以高民調贏得初選，最終順利當選市長，並在尋求連任時拿下72.9%高得票率。

她說，2022年尋求連任的台南市黃偉哲，與國民黨參選人謝龍介在選前多份公開民調中呈現「7比3」態勢，但實際開票結果卻僅小勝4萬多票，2026年在藍白合態勢成形，加上國會亂象頻仍、預算遭阻、行政權屢受干擾，地方選舉勢必面臨更嚴峻挑戰，台南若要穩住，必須推出「最強候選人」。

陳亭妃表示，距離民調只剩最後20天，希望大家明年1月12日、13日、14日晚間6時至10時在家等電話，讓真正民意被聽見。

林俊憲今天持續在多名黨籍台南市議員陪同下，選擇重要路口向民眾致意，爭取支持與認同。

林俊憲指出，面對台南未來城市競爭與發展挑戰，黨內更需要放下歧見、凝聚共識，才能贏得市民信任與支持。

林俊憲強調，站路口並非形式，而是最直接傾聽民意方式，透過與市民近距離互動，不僅讓民眾看見團隊行動力，也展現民進黨願意走入街頭、貼近民意的態度，未來將持續以團隊合作方式，整合中央與地方力量，為台南爭取更多建設與資源。

他說，剩下約20天時間，面對已經整合的國民黨，民進黨唯有團結才能走得更遠，也只有他能夠整合民進黨立委、市議會黨團及黨外議員，更只有他有能力延續賴總統、黃偉哲市政理念，打贏明年2026年市長大選。（編輯：陳仁華）1141223