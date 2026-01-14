台南市長初選會是「國王人馬」？ 鍾佳濱這樣說

對外界關心是否會是「國王人馬」勝出，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，賴清德總統身為民進黨主席，有義務維持公平的競爭機制。（本報資料照片）

民進黨縣市長初選民調，今（14日）揭曉嘉義縣長初選結果，最終由蔡易餘64％大勝黃38％，代表民進黨參選2026嘉義縣長選舉，接下來將換台南市長初選，綠委陳亭妃、林俊憲「妃憲之爭」結果將在明天揭曉；針對外界關心是否會是「國王人馬」勝出，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，賴清德總統身為民進黨主席，有義務維持公平的競爭機制。

近日民進黨展開縣市長初選民調，已陸續揭曉高雄、嘉義，壓軸的台南由賴系綠委林俊憲以及陳亭妃爭取出線，不過外界觀察最終是否出線的是與賴清德親近的國王人馬。

鍾佳濱強調，民進黨的初選是公平的，賴總統身為民進黨黨主席，當然會盡力也有義務維持公平的競爭機制，而且團結是民進黨的傳統。

他指出，在初選當中只有未來的贏家，沒有輸家，因此所有的參賽者都會秉持運動家的精神，一致對外的支持出線的同志，這是民進黨的傳統。

