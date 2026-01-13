台南市長初選民調周三夜決戰！ 陳亭妃市場拜票籲守電話寫歷史

民進黨台南市長初選民調將在14日晚上舉行，參選人陳亭妃13日上午到金華市場拜票向市民請託。（陳亭妃服務處提供／郭良傑台南傳真）

民進黨縣市長初選電話民調13日公布高雄市由賴瑞隆出線，抽中嘉義縣進行民調，台南市初選民調將於14日晚上決戰。參選人之一的立委陳亭妃13日上午偕同市議員周麗津及競選團隊，前往南區金華市場向市民拜票，挺她的議員蔡秋蘭等人也透過簡訊催票，懇請市民用一通電話、一個關鍵答案「唯一支持陳亭妃」為台南寫下歷史新頁。

陳亭妃指出，她在選前的「女力市長・鐵馬精神」行動，歷經11天、踏遍大台南37個行政區，騎乘超過510公里，用一步一腳印的方式傾聽民意、回應市民期待。她會把這一路累積的正能量，帶進台南市政府，將「鐵馬精神」深入地方、用「女力市長」改變台南、「行動政府」解決人民需求，讓台南更好。

陳亭妃強調，她的座右銘「永遠和自己在比賽」，「領先」代表更大的責任，未來要和市民一起找回台南的光榮感。關鍵時刻需要關鍵力量，一通電話、一個答案，就能寫下歷史，讓台南在400年來，誕生第一位女性市長，為市民顧家、為台南打拚。

