台南市長初選民調揭曉前夕 林俊憲、陳亭妃最後發文致謝支持者

民進黨立委林俊憲（左）與陳亭妃爭取台南市長提名，民調結果15日揭曉。（資料畫面）

民進黨台南市長初選電話民調已於14日晚間正式完成，黨中央預計於今（15日）中午公布最終結果，由於台南被視為賴清德總統的「本命區」，誰能在此關鍵戰場勝出，接棒現任市長黃偉哲，備受全台輿論矚目。

爭取民進黨提名的立委林俊憲與陳亭妃，在民調最後衝刺階段皆馬不停蹄地深入基層拜票，民調結束後，兩人不約而同於社群平台發文，感謝支持者徹夜「顧電話」的力挺與付出。

林俊憲感性感謝所有在第一線奔走以及在家守候電話的鄉親，每一份支持、每一通電話他都牢牢記在心裡，並強調是因為大家的團結與鼓勵，才讓他這條路走得如此踏實。林俊憲的文宣配圖更打出「一起團結守護台南」的口號，承諾將持續為市民全力以赴。

廣告 廣告

陳亭妃則在發文中分享了支持者的興奮心情，指出許多民眾回報接獲民調電話時，大聲喊出「唯一支持陳亭妃」，已成為大家的共同語言。陳亭妃除向辛苦守候的支持者致謝，最後更以「台南加油、民進黨加油、台灣加油」作結，展現高昂的鬥志。





更多《鏡新聞》報導

初選「差不到1%」爆陰謀論 邱議瑩籲支持賴瑞隆：比賽已結束

軍購立場轉向？黃國昌預告自提草案 羅智強：藍白將攜手監督

蘇嘉全接掌海基會 國台辦再劃底線：承認「九二共識」才能復談