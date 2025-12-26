台南市長初選民調有「黑幕」？陳亭妃喊話黨中央處理

殺到見骨的民進黨台南市長黨內初選，本周六陳亭妃、林俊憲兩人將進行首場政見發表會，然而針對近來許多媒體陸續公布相關民調，彼此間數據卻有很大落差，陳亭妃今正式發函通報民主進步黨中央黨部及中央黨部選舉對策委員會，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定，呼籲黨中央比照中央選舉委員會標準，採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。

立委陳亭妃投入民進黨台南市長初選（攝自中天新聞）

近來針對台南市長民進黨初選民調部分，《鏡報》聲稱取得一份內參民調，在加權後，當陳亭妃對上謝龍介，陳的支持度是54.1%、謝的支持度是25.3%；當林俊憲對上謝龍介，林的支持度是51.5%、謝的支持度是28.8%。陳亭妃和林俊憲兩人之間只差2.6個百分點。

廣告 廣告

但是從昨（25日）《匯流新聞網》所公布的民調來看，當陳亭妃對上謝龍介，陳的支持度為57.1%，謝龍介僅18.5%；反觀林俊憲對決謝龍介時，林的支持度為51.6%，謝龍介為28.5%，陳亭妃和林俊憲的差距擴大。

對此陳亭妃表示，鏡報只有簡單一張紙，裡面沒有他們所委託的民調單位，就只說是內參民調，請問這個內參是誰來委託的？難道中央黨部 不用出面重申不合理狀態嗎？

立委林俊憲投入民進黨台南市長初選（攝自林俊憲臉書）

陳亭妃今正式發函通報民主進步黨中央黨部及中央黨部選舉對策委員會，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定，呼籲黨中央比照中央選舉委員會標準，採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。

陳亭妃指出，由於正值初選倒數階段，這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。她強調，政黨初選同樣適用選罷法相關規範，不應成為法律監督的例外。

陳亭妃強調，呼籲黨中央與選舉對策委員會，對外要求媒體及相關平台，凡發布涉及初選的民調資訊，均應依法完整揭露相關調查內容，避免錯假訊息誤導民意，影響初選進程，希望在選舉關鍵時刻，共同守住制度底線，讓初選回歸公平、理性與民主的正軌。

延伸閱讀

拒絕與惡魔共生 還給台南乾淨初選

從最強變最弱？林岱樺民調落後 媒體人：支持者流向牽動選情

直球對決！再次喊話柯文哲戰台南市長 蔡壁如：怎知謝龍介不會禮讓？