台南市長初選民調瘋傳 民進黨：未執行發布任何內參民調

民進黨台南市長初選戰況升溫，參與初選的立委陳亭妃今天(26日)發函民進黨中央黨部及選對會，質疑來源不明的民調未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反選罷法規定。民進黨對此表示，從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調，一切秉持公平、公正、公開原則，務求初選順利完成。

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺。根據民進黨規劃，初選政見會將於明天(27日)登場，明年1月12日至1月17日執行黨內初選民調，預計1月21日中執會公告提名名單。

不過，在初選政見會登場前夕，立委陳亭妃發函民進黨中央黨部及選對會，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反「選罷法」規定，呼籲黨中央應比照中選會標準採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。

對此，民進黨表示，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調，中央黨部針對需舉行初選縣市，一切秉持公平、公正、公開原則，依照黨內程序進行相關選務工作，務求初選順利完成，推舉最適合人選，贏得明年選舉。

民進黨指出，因為距離初選將近，特別請相關媒體及民調單位，一切皆依「選罷法」第53條第一項規定：政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日十日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。

而林俊憲則表示，選舉快到了，他只依照自己陣營所做的民調，調整自己的選舉節奏。他也呼籲選舉要放輕鬆，有沒有掌握到民意，自己心理最清楚，他相信在正向循環之下，他會贏得最後的勝利。(編輯：宋皖媛)