台南市長初選白熱化！林俊憲：妳全靠藍營介入撐民調 陳亭妃：那我支持度會更高

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態競逐2026民進黨台南市長提名，兩人預計將在明年1/12至1/14進行電話民調決定勝出者，《鏡周刊》今(12/17)披露，國民黨台南市議員蔡育輝公開挺陳亭妃，介入綠營初選，對此，林俊憲質疑，藍營介入綠營初選，藉此讓民進黨出現大選會輸的候選人；陳亭妃回應，自己過去27年幫助的人太多，不分黨派，若藍營真的幫忙，自己的民調會更高。

民進黨立委陳亭妃、林俊憲，合成照，翻攝自臉書

《鏡周刊》報導指出，蔡育輝不只公開挺陳亭妃，私下更透露，總統賴清德跟其人馬斷他財路，反而是陳亭妃協助幫忙橋停車場利益，所以支持陳；此外，陳亭妃的後援會長在去年總統大選時，還在多個群組要求支持國民黨總統候選人侯友宜，並暗示是陳亭妃授意。

廣告 廣告

林俊憲受訪表示，自己早在一年前就公開指責國民黨別介入綠營，包括蔡育輝等人，都是公開介入綠營初選，支持陳亭妃，《鏡周刊》的報導也坐實他說的都是事實，自己也要勸陳亭妃，不要去幫蔡育輝這些藍營議員，特別是蔡育輝還專門罵賴總統、抹黑民進黨。

林俊憲指出，報導證實，所有的民調，綠營的部份自己都贏，藍白介入初選支持陳亭妃民調，導致綠營產生大選會輸的候選人，而對手國民黨立委謝龍介最怕的是團結的民進黨，只有林俊憲代表民進黨參選市長，才能團結，包括綠營的3位台南市立委、20多位台南市議員都支持自己，他在台南從政30年，6戰全勝，只要綠營團結，2026就算前民眾黨主席柯文哲來台南也一樣，能打敗任何政黨。

陳亭妃說，自己27年來幫過的人太多，不分黨派，若藍營真的幫忙，自己的民調會更高，她強調，自己的民調始終領先，台南人都知道藍營最怕陳亭妃，謝龍介更怕6戰6輸給陳亭妃；謝龍介則表示，藍營議員介入初選，民進黨支持者不會接受。

另針對《鏡周刊》報導指稱，陳亭妃的安南區郭姓後援會長在去年總統大選時透過多個LINE群組發文幫侯友宜拉票一事，林俊憲說，能擔任陳亭妃後援會總會長，當然跟她關係密切，針對這些傳聞，陳亭妃應該說清楚，包括陳跟蔡育輝的關係，現在也隻字未提。

林俊憲表示，台南人最討厭背骨的人，而過去在台南曾發生2次民進黨議員跑票事件，讓綠營在地方上產生裂痕，這也讓不少綠營選民對民進黨失望與不滿。

更多FTNN新聞網報導

高虹安涉貪案過關火速辦復職 劉世芳：完成簽辦後會很快

台灣茶商法國奪獎中方叫囂「中國的一省」反被噓爆 林楚茵大讚：台灣榮耀與勝利

高虹安無罪三部曲曝光！林楚茵公布解套劇本：改天顏寬恒也能用

