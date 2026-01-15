南部中心／綜合報導

民進黨１４號晚間壓軸進行台南市長初選電話民調，資深立委林俊憲及陳亭妃雙雙對決，民調對比國民黨的謝龍介，最後兩人以超過2個百分點的差距，確定由陳亭妃代表民進黨出戰年底的台南市長選舉。





陳亭妃初選勝出選台南市長 五戰五敗！謝龍介：可敬的對手

台南市長初選結果出爐 陳亭妃60.8%勝林俊憲58.1%。（圖／民視新聞）





和一路以來支持的群眾和伙伴者開心擁抱，有人的激動落淚，有人興奮道恭喜，經過一整晚的民調，終於確定民進黨立委陳亭妃披上戰袍，代表民進黨參選台南市長。民進黨14號晚間壓軸進行台南市長初選電話民調，資深立委陳亭妃和林俊憲，分別對比國民黨的謝龍介，最後結果，陳亭妃以60.855%贏過林俊憲的58.163%，以些微差距順利出線。陳亭妃說，台南市第一位女性市長，400年來第一位女市長，我相信我們還要經過更多考驗，所以亭妃會繼續承擔。

廣告 廣告

陳亭妃一早現身關廟，出席陸軍砲兵訓練指揮部移防關廟的落成典禮，陳亭妃中途先向總統賴清德告假，趕緊回到服務處等待初選結果。好消息傳回服務處，陳亭妃也再度感謝鄉親支持。陳亭妃表示，你們是亭妃永遠感恩的每一個人，亭妃也會趕快來安排，我要向賴清德總統，來請益我們台南經驗。





陳亭妃初選勝出選台南市長 五戰五敗！謝龍介：可敬的對手

陳亭妃成功爭取到台南市長參選門票。（圖／民視新聞）





林俊憲隨後也發表感言，表示會支持陳亭妃，展現民進黨團結氣勢。林俊憲承認，是個人的努力不夠，之後也會支持陳亭妃委員，民進黨只有團結才能打贏。

52歲的陳亭妃從政28年，23歲就當選台南最年輕議員，連任3屆議員和5屆立委，資歷相當雄厚。2017年曾有意參選台南市長，在初選時敗給黃偉哲。她持續累積能量重新再出發，2018年展開為期一週的大台南鐵馬行，奠定她鐵馬騎行37區的基礎。這次初選陳亭妃也再度透過鐵馬移動式深入基層，展現展深耕地方的實力，還找來扶龍王之稱的立委王世堅加持，成功爭取到台南市長參選門票。





原文出處：陳亭妃初選勝出選台南市長 五戰五敗！謝龍介：可敬的對手

更多民視新聞報導

有望成為府城400年來首位女市長！陳亭妃勝初選 謝龍介表態了

初選險勝嗨Call致謝！王世堅不敢居功 陳亭妃笑得合不攏嘴

將迎戰陳亭妃！爭取台南市長寶座 謝龍介：就是與賴總統正面對決

