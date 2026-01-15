南部中心／綜合報導

民進黨１４號晚間壓軸進行台南市長初選電話民調，資深立委林俊憲及陳亭妃雙雙對決，民調對比國民黨的謝龍介，最後兩人以超過2個百分點的差距，確定由陳亭妃代表民進黨出戰年底的台南市長選舉。

台南市長初選結果出爐 陳亭妃60.8%勝林俊憲58.1%手

台南市長初選結果出爐，陳亭妃60.8%勝林俊憲58.1%。（圖／民視新聞）

和支持的群眾及伙伴開心擁抱，有人的激動落淚，有人興奮道恭喜，經過一整晚1200通電話民調，終於確定由立委陳亭妃披上戰袍，代表民進黨參選台南市長。民進黨14號晚間壓軸進行台南市長初選電話民調，資深立委陳亭妃和林俊憲，分別對比國民黨的謝龍介，最後結果，陳亭妃以60.855%贏過林俊憲的58.163%，以些微差距順利出線。立委陳亭妃說，要力拼成為台南市第一位女性市長，400年來第一位女市長，我相信我們還要經過更多考驗，所以亭妃會繼續承擔。

台南市長初選結果出爐 陳亭妃60.8%勝林俊憲58.1%手

立委陳亭妃說要力拼成為台南市第一位女性市長。（圖／民視新聞）

一早出席陸軍砲兵訓練指揮部移防關廟的落成典禮，此時的陳亭妃內心可是七上八下，中途先向總統賴清德告假，匆匆回到服務處等待。結果出爐後，林俊憲也在黨內同志陪同下現身，儘管敗選落寞藏不住，也堅守民進黨對內良性競爭，對外一致團結的傳統。林俊憲說，是我個人的努力不夠，我也會支持陳亭妃委員，民進黨只有團結才能打贏。陳亭妃也說，選舉是一個過程，團結才是最重要，我們的目標是2026要贏，2028台南要大贏。一路走來頂著壓力辛苦打拼，如今終於化為勝選的果實。陳亭妃拿下市長選舉門票，將迎戰國民黨的謝龍介，目標要成為台南建城400年來首位女市長。

