台南市長初選結果觀察：陳亭妃初選民調以2.69%險勝 揭示民進黨地方權力重組的起點
[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果正式出爐，陳亭妃在歷經高度對立、火力密集的黨內攻防後，以 2.6927% 的差距，險勝獲總統光環「加持」的林俊憲。表面上看，這是一場差距不大的初選勝負；但若從政治結構、派系互動、民意走向與未來選舉布局來觀察，這場初選的意義，早已超越單一人選的出線，而是深刻反映民進黨在南部鐵票區的權力重組與選舉邏輯轉變。
回顧初選前期，多數具抽樣基礎的民調皆顯示，陳亭妃在支持度上長期維持領先，部分民調甚至呈現約 20% 明顯差距。
然而，進入選戰最後倒數階段後，情勢迅速升溫，原本落後的林俊憲陣營透過高度組織化的動員、密集議題操作與媒體曝光，試圖在有限時間內製造「最後逆轉」的氛圍。後來又以失真的「壹蘋新聞」網路民調與所謂「內參民調」強力操作，在社群媒體快速擴散下，成功放大輿論噪音，營造陳、林支持度「已極度接近」甚至「出現翻轉」的心理效果。
對於一場以民調為唯一勝負依據的初選而言，這樣的輿情操作，無疑構成高度壓力。
也正因如此，陳亭妃陣營一反原先冷處理策略，選擇正式發函黨中央與選對會，要求維護初選制度的公平性。此舉不僅是戰術回應，更顯示在選戰最後關頭，陳陣營已清楚意識到，這不只是一場支持度的競逐，而是一場制度信任與選舉秩序的保衛戰。
本次初選最受矚目的焦點之一，無疑是賴清德總統的角色。作為前台南市長、現任總統，賴清德在地方政治上的影響力長期被視為關鍵變數，林俊憲也被普遍視為「賴系子弟兵」。從檯面上的政治表態來看，多數黨籍立委、議員及賴清德之友會的組織力量，確實大幅傾向林俊憲。然而，最終結果卻顯示，即便在組織動員與政治象徵上佔盡優勢，多年深耕基層的陳亭妃仍獲得較多民眾和跨黨派選民的支持，使得對手最終無法成功逆轉長期落後的民意結構。這一結果，也打破了「賴清德加持＝勝選保證」的預期，再次印證台南選民結構的一項重要特性：組織動員固然重要，但並非決定性因素。
陳亭妃在選戰中多次回顧 2010 年賴清德自身的初選經驗，其實並非巧合。當年賴清德在組織明顯劣勢下，仍憑藉強勢民意勝出，並在市長選舉中創下高得票紀錄。歷史在此形成一種諷刺性的對照——如今，當年的「民意型候選人」所代表的選舉邏輯，反而成為檢驗其政治影響力邊界的標準。
必須強調的是，這場勝利並非「輕騎過關」。在承受來自同黨強大火力、媒體操作與組織壓力的情況下，陳亭妃仍能守住基本盤，並在最後關頭以2.6927%的些微差距勝出，顯示其長期深耕基層所累積的政治韌性。這不到百分之三的些微差距，不只是數字的差距，而是反映出在高度動員、極化對立的選戰環境中，仍有相當比例的選民，選擇依據個人信任、服務感受與地方連結，而非單純追隨派系或政治明星。這對民進黨而言，是一項重要訊號：即便在鐵票區，候選人的「可替代性」正在下降，個人政治資本的重要性則持續上升。
此外，跨黨派選民的隱性影響也顯示，初選不再只是綠營內部的事，本次初選還有另一項被低估的因素，那就是台南雖為綠營長期優勢區，但藍營選民、無黨籍選民，乃至仍具一定比例的民眾黨支持者，並未在初選中缺席，因採全民調方式進行，受訪者不分藍綠，非綠營選民的態度，往往成為影響勝負的關鍵變數。對部分對賴政府或中央政治氛圍持保留態度的選民而言，林俊憲的政治形象，較容易被視為既有權力結構的延伸；相對之下，陳亭妃長期維持的跨界溝通形象，反而更具吸引力。這也說明，陳亭妃的勝出，不僅來自綠營基本盤，更來自其在灰色地帶選民中的相對優勢。
一旦邁向大選，陳亭妃有何條件大勝謝龍介？將視角拉回 2026 年市長大選，陳亭妃對上國民黨謝龍介的結構性優勢，將逐漸浮現。回顧 2022 年，民進黨在民調「七比三」的樂觀預期下，實際開票卻出現不小落差，顯示即便在台南，藍營仍具備動員與集中投票的能力。但相較之下，陳亭妃仍有三項優勢：其一，跨派系、跨選民結構的吸票能力；其二，女性候選人形象所帶來的治理期待轉換；其三，歷經高強度初選後，已完成政治實力的實戰驗證。
這些條件，使其在面對謝龍介高度對立、動員型的選戰風格時，反而更能穩定中間選民與溫和派支持。若能順利整合黨內、避免內耗延續，陳亭妃確實有相當機會，成為台南有史以來第一位女性市長。
值得注意的是，雖然初選過程中，陳亭妃與賴清德所代表的政治陣營存在差異，但在初選結束後，陳亭妃勢必也將全力輔選賴清德，衝高總統連任票數。這不僅是黨內團結的需求，更是陳亭妃展現政治高度與威望的必要步驟。從競爭走向合作，正是成熟政治人物必須完成的角色轉換。對賴清德而言，如何善用陳亭妃在地方的民意能量；對陳亭妃而言，如何在維持自主性的同時，展現大局觀，將是下一階段的重要課題。
總結而言，這場台南市長初選，不只是兩位候選人的勝負之爭，而是一場關於民進黨未來勝選模式的壓力測試。結果顯示，單靠派系與政治明星已不足以保證勝利，長期基層經營、跨選民結構的吸納能力，以及候選人個人政治韌性，才是決定性因素。
2.6927%，或許微小，卻足以重新定義台南，乃至民進黨地方政治的權力版圖。
更多Newtalk新聞報導
南高連線！賴瑞隆表態挺林俊憲 呼籲大家守住關鍵電話
合體高雄市長參選人打造南高幸福生活圈 林俊憲：南高連線，幸福實憲
其他人也在看
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 30
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 20
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 269
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 105
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 1
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 77
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 2 小時前 ・ 88
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 223
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 1 小時前 ・ 77
民進黨台南市長初選落幕！陳亭妃民調勝出 林俊憲差2%吞敗
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨今（15）早公布台南市長初選民調，立委陳亭妃60.8557%民調最高，勝過立委林俊憲的58.1630％，但兩人都贏國民黨立委謝...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 11
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 2 小時前 ・ 6
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 11
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光
台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 13
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 6
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言