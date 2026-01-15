台南市長初選結果觀察：陳亭妃初選民調以2.69%險勝 揭示民進黨地方權力重組的起點

民進黨台南市長初選結果正式出爐，陳亭妃以 2.6927% 的差距，險勝獲總統光環「加持」的林俊憲，這場初選的意義，早已超越單一人選的出線，而是深刻反映民進黨在南部鐵票區的權力重組與選舉邏輯轉變。 圖：本報資料照片

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選結果正式出爐，陳亭妃在歷經高度對立、火力密集的黨內攻防後，以 2.6927% 的差距，險勝獲總統光環「加持」的林俊憲。表面上看，這是一場差距不大的初選勝負；但若從政治結構、派系互動、民意走向與未來選舉布局來觀察，這場初選的意義，早已超越單一人選的出線，而是深刻反映民進黨在南部鐵票區的權力重組與選舉邏輯轉變。

回顧初選前期，多數具抽樣基礎的民調皆顯示，陳亭妃在支持度上長期維持領先，部分民調甚至呈現約 20% 明顯差距。

然而，進入選戰最後倒數階段後，情勢迅速升溫，原本落後的林俊憲陣營透過高度組織化的動員、密集議題操作與媒體曝光，試圖在有限時間內製造「最後逆轉」的氛圍。後來又以失真的「壹蘋新聞」網路民調與所謂「內參民調」強力操作，在社群媒體快速擴散下，成功放大輿論噪音，營造陳、林支持度「已極度接近」甚至「出現翻轉」的心理效果。

對於一場以民調為唯一勝負依據的初選而言，這樣的輿情操作，無疑構成高度壓力。

也正因如此，陳亭妃陣營一反原先冷處理策略，選擇正式發函黨中央與選對會，要求維護初選制度的公平性。此舉不僅是戰術回應，更顯示在選戰最後關頭，陳陣營已清楚意識到，這不只是一場支持度的競逐，而是一場制度信任與選舉秩序的保衛戰。

本次初選最受矚目的焦點之一，無疑是賴清德總統的角色。作為前台南市長、現任總統，賴清德在地方政治上的影響力長期被視為關鍵變數，林俊憲也被普遍視為「賴系子弟兵」。從檯面上的政治表態來看，多數黨籍立委、議員及賴清德之友會的組織力量，確實大幅傾向林俊憲。然而，最終結果卻顯示，即便在組織動員與政治象徵上佔盡優勢，多年深耕基層的陳亭妃仍獲得較多民眾和跨黨派選民的支持，使得對手最終無法成功逆轉長期落後的民意結構。這一結果，也打破了「賴清德加持＝勝選保證」的預期，再次印證台南選民結構的一項重要特性：組織動員固然重要，但並非決定性因素。

陳亭妃在選戰中多次回顧 2010 年賴清德自身的初選經驗，其實並非巧合。當年賴清德在組織明顯劣勢下，仍憑藉強勢民意勝出，並在市長選舉中創下高得票紀錄。歷史在此形成一種諷刺性的對照——如今，當年的「民意型候選人」所代表的選舉邏輯，反而成為檢驗其政治影響力邊界的標準。

必須強調的是，這場勝利並非「輕騎過關」。在承受來自同黨強大火力、媒體操作與組織壓力的情況下，陳亭妃仍能守住基本盤，並在最後關頭以2.6927%的些微差距勝出，顯示其長期深耕基層所累積的政治韌性。這不到百分之三的些微差距，不只是數字的差距，而是反映出在高度動員、極化對立的選戰環境中，仍有相當比例的選民，選擇依據個人信任、服務感受與地方連結，而非單純追隨派系或政治明星。這對民進黨而言，是一項重要訊號：即便在鐵票區，候選人的「可替代性」正在下降，個人政治資本的重要性則持續上升。

此外，跨黨派選民的隱性影響也顯示，初選不再只是綠營內部的事，本次初選還有另一項被低估的因素，那就是台南雖為綠營長期優勢區，但藍營選民、無黨籍選民，乃至仍具一定比例的民眾黨支持者，並未在初選中缺席，因採全民調方式進行，受訪者不分藍綠，非綠營選民的態度，往往成為影響勝負的關鍵變數。對部分對賴政府或中央政治氛圍持保留態度的選民而言，林俊憲的政治形象，較容易被視為既有權力結構的延伸；相對之下，陳亭妃長期維持的跨界溝通形象，反而更具吸引力。這也說明，陳亭妃的勝出，不僅來自綠營基本盤，更來自其在灰色地帶選民中的相對優勢。

一旦邁向大選，陳亭妃有何條件大勝謝龍介？將視角拉回 2026 年市長大選，陳亭妃對上國民黨謝龍介的結構性優勢，將逐漸浮現。回顧 2022 年，民進黨在民調「七比三」的樂觀預期下，實際開票卻出現不小落差，顯示即便在台南，藍營仍具備動員與集中投票的能力。但相較之下，陳亭妃仍有三項優勢：其一，跨派系、跨選民結構的吸票能力；其二，女性候選人形象所帶來的治理期待轉換；其三，歷經高強度初選後，已完成政治實力的實戰驗證。

這些條件，使其在面對謝龍介高度對立、動員型的選戰風格時，反而更能穩定中間選民與溫和派支持。若能順利整合黨內、避免內耗延續，陳亭妃確實有相當機會，成為台南有史以來第一位女性市長。

值得注意的是，雖然初選過程中，陳亭妃與賴清德所代表的政治陣營存在差異，但在初選結束後，陳亭妃勢必也將全力輔選賴清德，衝高總統連任票數。這不僅是黨內團結的需求，更是陳亭妃展現政治高度與威望的必要步驟。從競爭走向合作，正是成熟政治人物必須完成的角色轉換。對賴清德而言，如何善用陳亭妃在地方的民意能量；對陳亭妃而言，如何在維持自主性的同時，展現大局觀，將是下一階段的重要課題。

總結而言，這場台南市長初選，不只是兩位候選人的勝負之爭，而是一場關於民進黨未來勝選模式的壓力測試。結果顯示，單靠派系與政治明星已不足以保證勝利，長期基層經營、跨選民結構的吸納能力，以及候選人個人政治韌性，才是決定性因素。

2.6927%，或許微小，卻足以重新定義台南，乃至民進黨地方政治的權力版圖。

