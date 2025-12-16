台南市長初選老縣長表態！陳唐山：唯一支持林俊憲

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨台南立委林俊憲、陳亭妃表態競逐2026民進黨台南市長提名，兩人預計將在明年1/12至1/14進行電話民調決定勝出者，林俊憲今(12/16)播放前台南縣長陳唐山推薦影片，在影片中，陳唐山公開呼籲台南市民，請唯一支持林俊憲。

前台南縣長陳唐山表態支持林俊憲，翻攝林俊憲辦公室提供影片

林俊憲上午舉辦記者會並表示，他與陳唐山熟識超過30年，人生政治起步第一次選舉，就受到陳唐山的幫忙，過往兩人都有在美國打拼的經驗，唐山伯以前在美國擔任過世台會的會長、世界台灣同鄉會會長，也成立FAPA（台灣人公共事務協會），最重要的是「台灣關係法」就是陳唐山跟彭明敏、蔡同榮向美國議員遊說爭取而來，這部法律也在台美斷交後，奠定台灣安全最重要的基礎。

林俊憲指出，陳唐山在1993年當選台南縣長，是第一個民進黨籍的台南首長，後來的縣長選舉連任，更創下65%得票率，這個紀錄後來由總統賴清德突破，而陳唐山在任期間成功爭取南科、推動社會福利、拓寬農產輸出入道路，奠定台南往後發展的基礎，至今仍是許多人懷念的老縣長。

陳唐山說，做為首長最重要的是「性格」，台南人要的是確確實實，當選後一定會執行選前承諾的正派人物。所以呼籲台南人，電話民調唯一支持林俊憲，讓林俊憲接棒，才是台南人的福氣。林俊憲也感謝老縣長的推薦與肯定，未來必定繼續打拚，爭取市民的認同。

