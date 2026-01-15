台南市長初選落敗！林俊憲喊「個人努力不夠」：會支持陳亭妃

台南市 / 武廷融 綜合報導

民進黨今(15)日公布台南市長初選民調結果，陳亭妃2.69%的差距勝出，打敗對手林俊憲，將代表民進黨參選2026台南市長選舉。林俊憲稍早也出面感謝所有支持者，強調是支持者讓大家失望，而他也會支持陳亭妃，讓台南成為守護台灣民主自由最重要的一個堡壘。

民進黨今日公布台南市長初選民調結果，陳亭妃獲得60.8557%、林俊憲獲得58.1630%，由陳亭妃以2.69%的差距勝出，成功出線。林俊憲稍早出面受訪時表示，對所有的支持者，還有競選團隊、夥伴以及戰友們表達感謝與抱歉。林俊憲說，是自己個人的努力不夠，讓大家失望。

不過林俊憲也強調，未來還有更重要的路要走，他也在接下來的2026選舉支持陳亭妃。林俊憲表示，民進黨團結才能打贏市長的選舉，他也呼籲支持者不要失望，「只要我們團結努力，讓台南成為守護台灣民主自由最重要的一個堡壘」。

