台南市長初選落敗！林俊憲認輸 「接下來全力支持陳亭妃」

民進黨台南市長初選電話民調結果今（15）日出爐，立委陳亭妃擊敗立委林俊憲成功出線。林俊憲也在結果出爐後出面承認敗選，「我個人努力不夠，完全尊重也坦然接受市民的選擇」，林俊憲強調接下來會全力支持陳亭妃與所有同志站在一起。

林俊憲台南市長初選落敗。（圖／林俊憲臉書）

根據民進黨中央今天公布初選民調成績，採對比式民調，設定對手為國民黨參選人謝龍介，結果顯示，陳亭妃對上謝龍介是60.8557%對13.8631%，林俊憲對謝則是58.1630%對21.6493%。民進黨選對會預計下週開會並在21日提報中執會通過台南市長提名名單。

廣告 廣告

林俊憲表態支持陳亭妃。（圖／林俊憲）

針對初選結果，林俊憲表示，各位台南鄉親、所有支持民進黨的朋友，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵。林俊憲認為，初選結果代表他個人努力不夠，他完全尊重，也坦然接受市民的選擇。

林俊憲指出，接下來，他將全力支持陳亭妃委員，與所有同志站在一起，團結向前。因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。

最後，林俊憲向所有台南隊的競選夥伴進行感謝，他說到，「還有所有曾經站出來力挺我的好戰友，有你們真好」。林俊憲請大家不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拼，台南尚好，謝謝大家。

延伸閱讀

快訊/憲妃之爭大結局！陳亭妃贏了 出線台南市長初選

直播看中天/憲妃大戰今揭曉！ 賴神傳人、派系孤鳥火拼之後最重要的一件事

領先兩位數還能輸？ 郭正亮揭陳亭妃若初選落敗的嚴重後果