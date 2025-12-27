台南市長初選輸了還會支持對方嗎？陳亭妃、林俊憲最新回應曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪、許詠晴／台北報導

綠營在台南市長初選上演妃憲大戰，外界也關注初選過後，落敗者如何支持勝出者，對此，陳亭妃今(12/27)表示，自己在8年前就跟台南市長黃偉哲初選，後來仍幫忙助選，對她而言不是問題；林俊憲則說，自己早已說過，會接受初選結果，若沒贏會支持對手，若贏了，也希望陳亭妃做出同樣承諾。

民進黨立委陳亭妃、林俊憲表態爭取民進黨2026台南市長提名，雙方將於今晚8點舉行電視政見發表會。針對媒體學者代表林育卉提問，如果落敗，如何支持對手？兩人也做出以下回應。

陳亭妃說，過去她曾在8年前跟黃偉哲初選競爭市長，而後她仍幫黃偉哲助選，站在黃偉哲的台上，這件事對她來說不是問題。

陳亭妃表示，這段時間，兼任民進黨主席的總統賴清德也不斷提醒，不要黨內互打，在這樣的團結氣氛下，也不要懷疑猜測別人，而她在所有的民調中都是領先，所以對自己來說，這不是問題。

林俊憲指出，民進黨不怕初選，因為初選在民進黨已經20幾年，民進黨也是全台灣第一個實行黨內民主初選的政黨。

林俊憲說，初選最要緊的就是，每個黨員都要盡責遵守黨的規矩，自己很早就公開講過，初選的結果他接受，「我如果沒贏，我支持我的對手；我如果贏了，你也要支持我，我也在等陳亭妃做同樣的承諾。」

林俊憲說，他已團結好民進黨，台南有25 位議員、3 位立委支持他，這就是他集合的新台南隊，所以民進黨未來在台南最重要的就是打贏2026 選舉，最重要的就是要團結，尤其是在初選過後。

