台南市長初選陳亭妃勝出 林俊憲表態全力支持

民進黨2026年台南市長初選民調結果揭曉，由立委陳亭妃勝出。陳亭妃表示，她將向賴清德總統、現任台南市長黃偉哲請益「台南經驗」，也會拜訪初選對手林俊憲，團結內部，讓2026台南市長選戰贏得漂亮。而以些微差距落敗的立委林俊憲第一時間也對初選結果表達尊重，強調坦然接受市民的選擇，未來他將全力支持陳亭妃。

民進黨2026年台南市長初選由立委陳亭妃與林俊憲上演「憲妃之爭」，民調結果15日出爐，陳亭妃以2.69個百分點之差勝過對手林俊憲，將在年底選戰對上國民黨提名的立委謝龍介，爭取成為台南400年來第一位女性市長。

拿下2026年台南市長選戰門票的陳亭妃隨後在台南的服務處接受媒體聯訪，她向初選過程中每位支持者與後援會表達感謝，並表示將向賴清德總統及現任台南市長黃偉哲請益治理台南的經驗，也會以最快速度拜訪這次的競爭對手林俊憲及其他民進黨台南市立委。

陳亭妃說，她也會將林俊憲在這次初選中提出的政策白皮書納入未來的政策方向，她會先團結黨內，讓2026年的台南市長與市議員選戰全壘打，她並強調「2026一定要贏，才能建立賴清德總統2028連任的底氣。」陳亭妃說：『(原音)我們要跟賴主席說，我們不會讓你擔心，我們會贏得漂亮，而且不是亭妃贏，台南在議員我們要打出全壘打，這是我們非常重要的目標。因為我們一定要有這個底氣，讓我們賴清德2028連任的時候不用擔憂，因為台南是本命區，我們一定要贏過2024，這是我們的決心。』

以些微差距落敗的林俊憲也在台南發表感言，他先向所有台南鄉親及支持者致意，感謝大家這段時間的支持與鼓勵。他表示，今天的初選結果代表他個人努力不夠，他完全尊重，也坦然接受市民的選擇，未來會全力支持陳亭妃。林俊憲說：『(原音)大家不要失望，大家未來繼續努力，讓我藉這個機會讓我感謝跟抱歉，是我努力不夠，也謝謝各位夥伴、戰友跟支持者，有你們真好，謝謝你們一路的陪伴。』

民進黨立委王定宇、郭國文也相繼透過臉書發文恭喜陳亭妃勝出。身兼民進黨台南市黨部主委的郭國文說，初選結果已經出爐，他尊重民意，結果也證明不管民進黨的人選是誰，都大勝國民黨的謝龍介，這就是長久耕耘後，台南人對於民進黨的肯定。他強調，接下來就是團結的時候，民進黨會堅持本土價值，為台南這塊土地打拚。(編輯：宋皖媛)

