台南市長初選陳亭妃擊敗林俊憲 賴清德子弟兵郭國文表態：接下來就是團結的時刻

民進黨台南市黨部主委、立委郭國文今(1/15)表示，初選結果已經出爐，無論是誰，都是大勝國民黨對手，接下來就是團結的時候，民進黨會繼續堅持本土價值，為台南這塊土地打拼。

民進黨台南市長初選，昨夜進行電話民調，民進黨中央於今日公布最終結果，立委陳亭妃以2%左右的差距，擊敗立委林俊憲，於初選民調勝出，預計民進黨選對會將在下周建議中執會通過，正式提名陳亭妃。

本次民調委託民進黨民調中心、山水、精湛民調公司執行，有效樣本為1200份，根據與國民黨台南市長擬提名人謝龍介對比的民調結果，陳亭妃60.85%、謝龍介13.86；林俊憲58.16%、謝龍介21.64%。

選前公開支持林俊憲的總統賴清德子弟兵郭國文稍早表示，初選結果已經出爐，尊重民意，也謝謝一路上給予支持的鄉親。

郭國文指出，結果證明，不管是誰，民進黨的人選都是大勝謝龍介，這就是長久耕耘後，台南人對於民進黨的肯定，未來也會持續鞭策自己，要守護台南，為台南鄉親打拚。

郭國文說，接下來，是團結的時候，民進黨會堅持本土價值，為台南這塊土地打拚，謝謝大家的肯定。

林俊憲稍早表示，他會全力支持陳亭妃，陳亭妃說，自己也會向賴總統、林俊憲請益，台南團隊也要並肩作戰，自己也已準備好要6戰6勝謝龍介。

