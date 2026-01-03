2026年地方大選逐漸升溫，被視為民進黨傳統堡壘的「台南市」已然成為黨內廝殺最為慘烈的戰場。立委陳亭妃在爭取台南市長黨內初選提名的路上，原先以高民調遙遙領先，但近期卻接連陷入與「電」有關的政治風暴與負面爭議；從颱風勘災的社群公關危機，到親戚竊電疑雲，甚至是與前議長郭信良的「盟友」糾葛，陳亭妃正遭遇從政以來最嚴峻的「電擊」考驗。

颱風天的「勘災政治學」：失言引發的社群海嘯

2025 年 7 月，中颱「丹娜絲」挾帶強烈風雨重創台南，造成全市超過 12 萬戶大停電。在基層台電人員冒著強風豪雨徹夜搶修之際，有意更上一層樓的陳亭妃在社群媒體上發文：「台電可以告訴鄉親，電什麼時候可以修復好嗎？」這番原意是「反映民意」的發言，卻因語氣被解讀為「催逼」辛苦的基層工作人員，瞬間引發輿論反彈。

網友紛紛湧入其粉專留言，痛批其缺乏同理心，「把基層當奴才」。相較之下，對手林俊憲則採取溫馨路線，公開發文呼籲大家給予台電人員鼓勵，甚至與台電高層溝通了解搶修難點，成功塑造「體貼基層」的形象。陳亭妃最終被迫刪文滅火，但此事件已成為「政治勘災學」的經典反面教材，被對手陣營貼上「作秀過頭」的標籤。

台南市長初選風暴：陳亭妃的「電擊」考驗與綠營雙雄交鋒錄

堂弟竊電與關說疑雲：公器私用的誠信紅線

如果颱風天發文只是公關失誤，那麼近期爆出的「堂弟竊電案」則觸及了誠信與廉能的紅線。2026 年元旦剛過，網路上爆出重磅消息，指陳亭妃的堂弟陳翰宣在台南經營早餐店與自助洗衣店，竟涉及嚴重竊電行為，遭台電追償電費高達 160 萬餘元。

更令外界譁然的是，爆料指出陳亭妃服務處副主任李苑萍涉嫌介入施壓，試圖透過立委權勢與台電「溝通」，最終讓罰款金額離奇砍半至 80 餘萬元。儘管陳亭妃陣營一再強調「服務不分親疏、一切依法辦理」，但在選戰敏感時期，這類「服務自家親」的爭議無疑重傷其標榜的「庶民代議士」形象。對手陣營更以此大做文章，質問這究竟是「民意服務」還是「關說特權」。

台南光電弊案的陰影：郭信良成了沉重的十字架

此外，近年來台南光電弊案頻傳，早已成為藍白主力攻擊標靶，另一位角逐市長寶座的立委林俊憲無奈喊冤，批評綠電不應淪為「提款機」與「黑金溫床」，更不應被當作政治攻擊的工具，因為發生弊案是不分藍綠的，像台南還有前議長郭信良涉案；然而話鋒一轉卻暗指某些候選人與弊案關鍵人物（郭信良）走得太近。

陳亭妃則採取「翻頁」戰略，主張大家應共同走出陰影，將重心放在真正的「漁電共生」與「農電共生」上，而非持續內鬥。

「憲妃大戰」火藥味濃，從台南戰到台北

在 2025 年 12 月 27 日的政見發表會中，陳亭妃與林俊憲的交鋒更是將火藥味推向頂點。林俊憲身為總統賴清德的嫡系子弟兵，擁有豐沛的中央資源與「新潮流」的支持；而陳亭妃則深耕地方多年，擁有強大的組織動員力。

林俊憲在會中諷刺陳亭妃與國民黨議員過從甚密，甚至有「跨黨派合作」處理土地租用之嫌，意指其立場不堅。陳亭妃則反擊對手利用「來路不明的內參民調」帶風向，並感嘆自己沒有大筆經費買廣告，只能靠雙腳走遍台南。兩人雖然在口頭上互稱「優秀同志」，但在談論對方的優點時，語氣中無不充滿反諷，徹底顯露了兩人「瑜亮情節」下的水火不容。

通往市長寶座的最後一哩路

目前多份民調顯示，陳亭妃在支持度上仍保有一定優勢，但其接連遭遇的「電擊」風暴，顯示出其在社群經營、親屬管理與政商關係上的脆弱環節。林俊憲則如影隨形，緊咬這些爭議不放，試圖將選戰導向「清廉vs.黑金」、「總統嫡系vs.地方勢力」的對決。

這場台南市長的黨內初選，不僅是兩個立委的勝負，更是民進黨在台南能否走出光電陰影、重建選民信任的關鍵指標。陳亭妃能否成功「絕緣」這些電擊傷害，挺過傷痕累累的初選，將是她能否延續政治生命的關鍵。