台南市長初選黃金週末! 林俊憲造勢大會 陳亭妃鐵馬掃街

南部中心／林樹銘、劉尹淳 台南市報導

民進黨台南市長初選民調進入最後倒數，黃金週末，兩陣營全力衝刺，林俊憲在佳里區舉辦團結造勢大會，不僅請來同黨多位立委、議員們站台，陳亭妃則持續鐵馬掃街，更以大北門郡女兒的身份，深入大北門區，期盼獲得鄉親支持。





民進黨台南市長初選黃金週末！ 林俊憲造勢大會 陳亭妃鐵馬掃街

陳亭妃以大北門郡女兒的身份，重返成長的土地，不僅獲得鄉親熱情回應，地方宮廟也表達深切支持，讓她備感溫馨。（圖／民視新聞）





立委陳亭妃持續鐵馬車隊掃街行程，10日下午來到將軍區的馬沙溝，道路兩旁擠滿大批支持者，高舉旗幟熱烈歡迎。民進黨立委陳亭妃表示，騎到現在已經420公里了，明天就是回到我自己最堅實，一路立委過程中栽培我的地方，安南區、北區以及中西區。

廣告 廣告





民進黨台南市長初選黃金週末！ 林俊憲造勢大會 陳亭妃鐵馬掃街

立委林俊憲在佳里區舉辦大北門團結造勢大會，不僅請來同黨多名立委、議員們，再次站台助陣的還有台南市長黃偉哲。（圖／民視新聞）





還有小小騎士也加入鐵馬車隊，現場熱鬧滾滾。陳亭妃的鐵馬車隊，挑戰繞行37區，週六從北門南鯤鯓代天府出發，行經海線，她也以大北門郡女兒的身份，重返成長的土地，不僅獲得鄉親熱情回應，地方宮廟也表達深切支持，讓她備感溫馨。宮廟主委吳明進表示，亭妃十幾年來都為了我們百姓服務，如果這次沒有出線真的枉費，所以一定要支持陳亭妃。民進黨立委陳亭妃表示，從他們眼神看到的，他們期待有一個台南的第一女市長，希望有女兒來替他們顧家，所以我一定做得到。

陳亭妃把握最後衝刺機會，立委林俊憲則是在佳里區舉辦大北門團結造勢大會。台下支持者高喊唯一支持，林俊憲的造勢大會上請來同黨多名立委、議員們，再次站台助陣的還有台南市長黃偉哲。台南市長黃偉哲表示，俊憲的好，我們都知道，我們來支持俊憲，讓他能順利出線，代表民進黨，代表我們台南的精神，繼續打拼當我們的市長你說對不對。民進黨台南市長初選民調進入倒數，黃金周末，兩陣營全力衝刺，深入基層要獲得最大選民支持。





原文出處：民進黨台南市長初選黃金週末！ 林俊憲造勢大會 陳亭妃鐵馬掃街

更多民視新聞報導

高雄市長助選第一人！PUMA執行「秘密任務」 沈伯洋高喊挺賴瑞隆

南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲

營養午餐免費全台縣市陸續上車 陳亭妃喊台南不能落後：主政立即補齊缺口

