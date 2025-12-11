台南市長初選！ 林俊憲拚拓展航線 陳亭妃推傳產轉型

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選進入肉搏戰，積極爭取提名的林俊憲、陳亭妃，加緊腳步跑行程，各自端出政績與亮點，林俊憲宣布他爭取的台南飛日本航線將在年底開航，親自端咖啡與旅客互動；陳亭妃則強打推動傳統製鞋產業結合科技升級轉型，透過3D掃描提供量身訂鞋服務，兩人打出的政績牌，互別苗頭。

穿上圍裙，林俊憲這回客串咖啡店員，端咖啡給旅客，立委(民)林俊憲VS.民眾說：「來啊，來啊，來啊，(哇)。」爭取許久的台南飛日本航線，正式拍板年底即將開航，加碼「憑機票兌換咖啡」活動，成功爭取拓展航線的林俊憲，出席記者會現場，親自宣布好消息，立委(民)林俊憲說：「從我們台南飛往日本的琉球還有熊本，即將在本月就開通了，國際航線開通了，接下來我要努力的去開闢海上的郵輪，最近也傳出了好消息。」

廣告 廣告

把握機會端出政績，在觀光話題裡搶攻曝光度，同樣積極爭取初選提名的陳亭妃，測量人員VS.立委(民)陳亭妃說：「(稍微壓腳)，好的，(妳的腳)。」前往台南市輔具資源中心，親自進行足部3D掃描，現在透過科技，就能精準測量腳的尺寸，訂製符合個人腳型的鞋子，結合科技，陳亭妃打出傳產升級的政績亮點，爭取選民認同。

立委(民)陳亭妃說：「已經請經濟部來做協助，它要讓我們的長照，現在就是說，我們現在失智的長者非常地多，但是我們要怎麼用這雙鞋，跟科技結合，他們可以有一雙找到家的鞋子，可以有定位，我相信我們現在在協助這個方向。」林俊憲、陳亭妃，兩人互別苗頭，拚政績秀成果，各自端菜上桌讓選民評分，民進黨台南市長初選煙硝味，在雙方一場場亮相中，越來越濃厚。

原始連結







更多華視新聞報導

綠台南市長初選熱戰 陳亭妃打政見牌 林俊憲推美食

台南市長初選戰火點燃 陳亭妃.林俊憲打主席牌

民進黨下週3縣市長初選登記 賴清德3提醒：嚴禁相互攻訐

