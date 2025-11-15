台南市長初選 藍綠陸戰開打
記者林雪娟∕台南報導
民進黨下屆台南市長初選，將於明年一月進行民調，已完成初選登記的民進黨立委陳亭妃、林俊憲都以市場做為「陸戰」起跑站，而有意爭取國民黨市長提名的前立委陳以信，也鎖定市場開跑，先從熟悉的東區開始，而已經高掛參選看板的立委謝龍介，除直播外，其影片也開始介紹最親民的廟宇、小吃；四人一步一腳印，各自朝目標前進。
隨著初選腳步接近，「掃市場」成為參選人的起手式。陳亭妃十三日起開始走入市場，呼籲婆婆媽媽、姐姐妹妹站出來，正式啟動「菜市場女力行動」，將走訪三十七區的傳統市場，強調菜市場是城市心臟，感受庶民溫度地方，透過「掃市場、聽民意」，希望各界力挺台南第一位女市長。
林俊憲也進入第二波選戰，進行「基層行腳」，包括市場、清晨運動的公園、長輩聚集的關懷據點等。林俊憲說，從市民的日常生活出發，以務實政見、接地氣行動，強調市民的生活在哪，政策就應從哪裡出發，另外，後援會也陸續成立，且速度會愈來愈快，凝聚各界力挺力量。
陳以信也發文指開始掃市場「不是只有她（陳亭妃）」，他也開始掃市場，從熟悉的東區崇德、崇誨市場起跑，許多攤商見面都很開心，上次支持可惜沒選上（指立委選舉），此次出來選市長更好，希望他能真正改變台南。
謝龍介除在立院問政，續推直播，近來臉書出現「龍傳媒」粉絲頁，除謝龍介外，也陸續介紹「龍的傳人」。謝龍介批政府掌控所有媒體，為捍衛言論自由所成立，除介紹謝龍介的質詢內容連結直播，也陸續把先前謝龍介走進廟宇、介紹小吃的影片陸續回顧，並加入最新影片，強調市長非謝龍介在當，民眾可提出政見，「一起當市長」，目前已有三萬多名追蹤者。
