台南市長初選! 陳亭妃拚親子票 林俊憲直攻對手本命區
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導
民進黨台南市長初選戰況升溫，立委陳亭妃不但發布競選形象片，假日也在舉辦親子活動，公布教育願景搶攻親子選票。另一方面立委林俊憲，則是直攻對手的本命選區，在安南區成立後援會，還有同黨三位立委站台，營造黨內大團結的氣勢。
林俊憲安南區後援會成立大會，展現黨內大團結氣勢！（圖／民視新聞）
立委林俊憲第二場的大型造勢會，這一次直攻黨內競爭對手陳亭妃的選區，安南區後援會盛大成立。黨內三位台南立委輪番上台，議員到場也不少，議長邱莉莉也沒缺席，營造黨內的團結氣勢。立委林俊憲表示：「我感受到民眾對我的期待和熱情，那我也藉著樣的機會，讓更多的市民了解到，我未來的理念，我當市長可以為大家做什麼。」另一方面陳亭妃也是活力十足，競選形象片，也在周五登場。
陳亭妃展現十足親和力，教育願景搶攻親子票！（圖／民視新聞）
強調溫暖細數政治歷程，主打親子議題。周六一早陳亭妃也舉辦親子活動，還公布教育願景，搶攻親子選票。立委陳亭妃強調：「陪著我們小朋友，讓他們有競爭力有國際觀，甚至是能夠贏在起跑點。」即使黨內民調有高低，不過兩人跟國民黨對手，都還是佔有優勢。怎麼從黨內初選勝出，成了市長選戰的關鍵戰役。
