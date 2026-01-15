台南市長初選2.7%惜敗 林俊憲致歉支持者籲團結力挺陳亭妃

民進黨立委林俊憲於台南市長初選結果出爐後發表談話，坦言努力不足，並呼籲支持者團結支持陳亭妃，守住台南。（圖／CTWANT攝影組）

民進黨今（15）日公布台南市長初選民調結果，最終由立委陳亭妃以2.7%的差距勝出，擊敗立委林俊憲。林俊憲稍早於台南市地方服務處發表落敗談話，坦言此次結果與自身努力不足有關，感謝支持者一路相挺，並呼籲綠營支持者團結一致，支持陳亭妃，守住台南。

民進黨中央今日初選公布結果。該民調由民進黨民調中心、山水民調研究公司及精湛民調公司執行，有效樣本數為1200份。綜合3家民調結果，若由陳亭妃對上謝龍介，陳亭妃獲60.8557%、謝龍介13.8631%；若由林俊憲挑戰謝龍介，林俊憲為58.1630%、謝龍介為21.6493%。

面對初選失敗結果，林俊憲表示，他要向所有支持者、競選團隊以及一路並肩作戰的夥伴與戰友們，表達最深的感謝與歉意。他坦言，這次結果讓大家失望，責任在於自己個人努力仍有不足，但也請大家不要因此氣餒，因為這場選戰並非終點，未來仍有更重要的路要一起走。

他強調，面對接下來的2026大選，自己將支持陳亭妃，並呼籲民進黨唯有團結一致，才能贏得市長選舉。他也再次喊話支持者不要失望，盼大家繼續一起愛台南、為台南打拚，只要團結努力，就能讓台南成為守護台灣民主自由最重要的堡壘。

