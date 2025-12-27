即時中心／林韋慈報導

今（27）日民進黨舉行台南市長提名政見會，提名參選人為立法委員陳亭妃與立法委員林俊憲，晚間8點正式登場。活動流程先由候選人進行政見發表，隨後進入學者提問環節。林俊憲在政見中提出多項政策主張，包括老人年金、老人健保費等議題。第二階段學者提問時，綠色和平電台主持人林育卉、警察大學助教王智盛、媒體人邱明玉紛紛提問，最後進入結論環節。

對此，林俊憲表示，台南擁有三大產業火車頭，包括南科、沙崙與柳營科技園區，期許未來將台南打造成「世界的台南」，並強調台南是台灣最具特色的城市，擁有全台最大的農漁產能。他希望未來能深化台南舊城區的觀光、文化與飲食特色，讓台南成為最有魅力的城市。他也提到，陳亭妃委員曾表示自己「蹲了8年」，但選舉並非「照排隊」，而是要選出最適合的人。

廣告 廣告

陳亭妃則在後續闡述中表示，林俊憲委員擁有較多資源，造勢場合多、遊覽車一車一車載人，她沒有這樣的條件，只能一步一腳印，持續深耕基層、做好選民服務。

最後，林俊憲指出，未來希望推動台南直飛沖繩與熊本的航線，因為台南與熊本同樣有台積電設廠，將成為重要的產業航點。他也強調，2026年選戰對民進黨而言相當艱難，黨內正面臨分化風險，且國民黨介入初選情形嚴重，台南是台灣極為關鍵的一役，呼籲選民比較兩位候選人的學歷、經歷與道德操守，選出最適合的人選。

原文出處：快新聞／台南市長提名競爭！陳亭妃稱蹲8年 林俊憲：選舉不是照排隊

更多民視新聞報導

起手就開抄？網質疑黃國昌競選歌《讓新北發光》涉抄襲、英文文法也有錯

綠營台南市長初選電視政見會前交鋒 林俊憲、陳亭妃發言一次看

民進黨台南市長提名政見會今開跑 林俊憲：有25名議員、3名立委支持我

