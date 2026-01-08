台南市長支持誰？最新深綠區街頭民調結果驚人

九合一選舉即將在今年11月舉行，其中台南市的選情備受外界關注，而在近日，時常進行街頭民調的YouTube頻道「街頭有派對」，公布了在台南市「北區」進行的街頭市長民調，結果顯示，民進黨立委林俊憲與陳亭妃皆勝過國民黨立委謝龍介，且兩人的票數相同。

民進黨台南市長初選民調將在1月12至14日其中一天舉行，角逐大位的陳亭妃、林俊憲陸空激戰，其中陳正進行37區鐵騎行動加直播，深入市場、宮廟進行拜票，林與相挺的立委、議員在路口、市場拜票及舉辦大型造勢活動。黨內人士認為，選後如何整合黨內互打的裂痕，才是初選勝出者的首要難題。

「街頭有派對」昨（7）日上傳最新一集《民意大對決》，當中前往南市北區和緯黃昏市場、以「台南市長一對一 民意大對決」為題進行街頭民調投票，本次投票共有兩個組合，分別是：「謝龍介VS.林俊憲」、「陳亭妃VS.謝龍介」，共計收集到50份樣本，投票進行時間為去年12月29日。

結果顯示，若本次台南市長選舉對戰組合為「謝龍介VS.林俊憲」，有18位民眾會投給謝、26位投給林，另有6人未做選擇；若是「陳亭妃VS.謝龍介」，有15位民眾會投給謝、26位投給陳，另有9人未做選擇。

調查單位：街頭有派對Youtube頻道

主持人：蔡宇傑

辦理時間：2025/12/28 ，15:10-18:00

抽樣方式：便利民調，台南和緯黃昏市場周遭，非隨機抽樣的街訪民眾

母體數：約155萬人（有投票權之台南市公民）

樣本數：單集50位

誤差值：便利民調，並無誤差值之統計規範

經費來源：街頭有派對Youtube廣告收益

