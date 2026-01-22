台南市長早定局？媒體人大膽斷言：妃上天

▲台南市長之戰，由民進黨陳亭妃正面迎戰國民黨謝龍介。（圖／記者葉政勳攝、翻攝自謝龍介臉書）

[NOWnews今日新聞] 各政黨正積極布局年底縣市長選戰，南二都選情備受外界關注，綠營在日前的初選民調中，由立委陳亭妃以2.69％的差距擊敗林俊憲，正式取得台南參選門票，原本的「妃憲之爭」也隨之落幕，轉而進入「妃龍大戰」階段。對此，媒體人黃揚明大膽斷言，台南這一戰將如歌詞所述：「親像飛龍，妃上天！」

黃揚明22日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》表示，自己先前就曾預言過南二都的選情是「妃龍在天，謝主隆恩」，如今也都全部應驗了，台南市長這一役，由民進黨陳亭「妃」正面迎戰國民黨謝「龍」介；高雄市長選戰，則由民進黨賴瑞「隆」對上國民黨柯志「恩」。

黃揚明進一步分析，台南謝龍介所要面臨的情況，要比高雄柯之恩來得更加艱辛，畢竟國民黨上一次在台南執政，已經是30年前的事情；但重點是，現在民進黨非常強的情況下，陳亭妃出線了，她一定覺得自己勢在必得，沒想到卻遇上了被逼簽「切割郭信良條款」的爭議。

黃揚明直言，這是「挺憲派」所給出的考驗，台南在地大咖堅持要將郭信良寫進條款之中，一旦陳亭妃簽署，就是背棄了昔日的政治夥伴；但若陳不簽，就是在跟黨內作對，簽與不簽都非常為難。不過，黃揚明認為，無論如何，現在的局勢猶如歌詞：「親像飛龍，妃上天！」他大膽預言陳亭妃在台南之戰是勝券在握。

回顧綠營近日內鬨爭議，陳亭妃20日前往台南市議會，拜會議長邱莉莉及其他20多位議員，但面對挺憲派所提出的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」，陳最終選擇不予簽署。邱莉莉事後坦言，感到非常遺憾，而該份協議內容也隨之曝光。



3大核心要求分別為，第一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割；第二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

