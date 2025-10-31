台南市長最新民調出爐！沒人能看見陳亭妃車尾燈
民進黨2026年台南市長初選的「憲妃之爭」還在白熱化階段，前立法委員陳以信也「突襲」立法委員謝龍介，角逐國民黨2026年台南市長初選，使台南市成為2026年縣市長選舉「熱區」之首。根據今（31）日公布最新媒體民調結果，在民進黨初選民調模式下，立法委員陳亭妃以52.6%完勝謝龍介24.9%，被視為總統賴清德「嫡系」的立法委員林俊憲則僅以42.3%小贏謝龍介37.2%。
《鋒燦傳媒》民調顯示，「陳亭妃對決謝龍介」的組合中，陳亭妃以52.6%壓倒性大勝謝龍介24.9%超過27個百分點；「林俊憲對決謝龍介」的組合中，林俊憲則僅以42.3%微幅略勝謝龍介37.2%，險壓5%底線，其差距僅達「邊緣顯著」。
值得注意的是，根據此份民調報告顯示，陳亭妃雖然在對比式民調中「甩尾」林俊憲，然該民調在完成對比式題目後，補充調查「民進黨初選誰較可能勝出」的看好度題，陳亭妃僅以40.2%與林俊憲37.7%持平，意味台南市選民雖普遍支持陳亭妃，仍因未知原因認為「林俊憲出線可能性不輸陳亭妃」。
交叉分析部分，陳亭妃在各個年齡層（20-29歲、30-39歲、40-49歲、50-59歲、60-69歲、70歲以上）的支持度皆大幅輾壓謝龍介，而林俊憲則在青年族群（30-39歲）及台南市人口最大宗的壯年族群（40-49歲）顯著輸給謝龍介。至於政黨傾向方面，民進黨支持者在兩組對比中對於「陳亭妃（82.8%）對決謝龍介（4.0%）」，相較林俊憲（79.0%）對決謝龍介（12.6%）」具有較高的「歸隊效應」，而國民黨支持者在「陳亭妃（19.7%）對決謝龍介（70.2%）」，相較林俊憲（4.9%）對決謝龍介（88.9%）」則顯示，陳亭妃對於藍營選票具有相當程度的「分票」能力。
該份「2026年台南市長初選民意調查」由《鋒燦傳媒》委託循證民調有限公司執行，針對台南市37個行政區採取隨機抽樣方式進行市話調查，訪問對象為年滿20歲以上市民，調查期間為本月27日至29日，樣本數為1201，信心水準訂為95%情況下，抽樣誤差約為±2.83%，最後再針對性別、年齡與戶籍進行加權處理。其問卷設計顯按照民進黨初選的「對比式」題目進行調查。
