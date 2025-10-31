台南市長最新民調出爐 謝龍介遭陳亭妃輾壓

▲民進黨立委陳亭妃積極爭取參選台南市長，目前民調遙遙領先。（圖／陳亭妃提供）

[NOWnews今日新聞] 2026年台南市長選舉，民進黨內有綠委陳亭妃、林俊憲相爭，藍營雖原本都支持藍委謝龍介出征，但前立委陳以信日前也表態要參選。《鋒燦傳媒》今（31）日公布最新民調結果，若民進黨推派陳亭妃出馬，她以52.6%的支持度大幅領先謝龍介的24.9%，差距達27.7個百分點；若由林俊憲參選，則以42.3%小贏謝龍介的37.2%，兩人差距僅5個百分點，呈現膠著態勢。

這份「2026年台南市長初選民意調查」由《鋒燦傳媒》委託循證民調公司執行，於10月27日至28日進行家用電話訪問，調查對象為設籍台南市、年滿20歲的市民，共完成1201份有效樣本，在95%信心水準下誤差為±2.83%。不過，陳以信宣布參選國民黨台南市長初選的消息尚未發生於本次民調期間，因此《燦鋒》未將陳以信納入對比組合。

根據交叉分析，若陳亭妃對上謝龍介，陳亭妃在各年齡層均明顯領先，特別是在20至29歲族群中支持度高達58.9%，遠超謝龍介的14.4%；而在70歲以上長者中，陳亭妃也有54.7%的優勢。若林俊憲出戰，則僅在20多歲及60歲以上族群領先，30至49歲青壯族群反由謝龍介取得優勢。

政黨傾向方面，民進黨支持者在陳亭妃對決謝龍介時的支持度達82.8%，高於林俊憲的79.0%，顯示她具有更強的「歸隊效果」。國民黨支持者則明顯集中於謝龍介，但在陳亭妃參戰時出現部分「分票」現象。至於民眾黨支持者，對謝龍介與陳亭妃皆有一定支持度，但對林俊憲的支持明顯偏低。

近期謝龍介聲稱「林俊憲民調上升、與陳亭妃差距縮小」，但最新調查顯示，尚未出現此趨勢。整體來看，此次民調與《TVBS》9月公布的數據差距明顯，卻較接近該中心2月的調查結果，顯示台南市民對民進黨支持度可能回升，甚至超越年初水準。

