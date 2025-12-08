台南市長最新民調曝光！陳亭妃仍領跑、林俊憲贏泛綠

民進黨台南市長初選競爭激烈，綠委陳亭妃、林俊憲捉對廝殺。最近有台南政壇人士私下委外做民調，陳亭妃依舊居於領先，除了大幅領先藍委謝龍介，在黨內互比方面，也仍穩壓林俊憲一頭，但在泛綠支持者的部分，則是由林俊憲領先。

陳亭妃。（圖／中天新聞）

陳亭妃近日獲得前總統陳水扁力挺，她今天表示，阿扁總統是台南的孩子，知道這塊土地上每個人的生長與努力，阿扁總統今天站出來就是希望台南補足民主版圖，希望台南有女性市長，才會有感而發。

林俊憲。（圖／中天新聞）

根據《聯合新聞網》報導，有台南的政壇人士近期委託學術機構，做了一份民進黨台南市長黨內初選民調。結果顯示，在黨內互比方面，陳亭妃以33.82%的支持度，領先林俊憲的19.77%，陳亭妃在台南各地區的支持度均領先林俊憲；不過，在政黨傾向的部分，林俊憲獲得較多泛綠支持，甚至領先陳亭妃9.15個百分點，但在泛藍、民眾黨、無政黨傾向受訪者方面，則都是陳亭妃大幅領先。

另外，若和藍營對手謝龍介比較，陳亭妃獲47.58%支持，領先謝龍介的20.96%；林俊憲則獲39.34%支持，領先謝龍介的29.41%。

謝龍介。（圖／中天新聞）

這份民調是由台南的政壇人士近期委託學術機構，在11月26至28日間進行調查，獲得1196個有效樣本。

