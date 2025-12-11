台南市長最新民調超震撼！陳亭妃被追上了 「消失的6%」流向他

隨著民進黨2026台南市長初選逼近，原本綠營內部的競爭，近來卻因藍營疑似介入、支持度出現詭異流動，讓情勢瞬間白熱化。民進黨立委林俊憲近期強攻黨內，頻頻點名對手陳亭妃「跑票叛黨」「不可信任」，試圖催出深綠選票；但最新公布的民調顯示，藍軍與第三勢力支持度悄悄「消失的那6%」疑似流向林俊憲，使選情更添火藥味，卻仍未撼動陳亭妃穩定過半的領先。

民進黨立委陳亭妃。（圖/陳亭妃辦公室提供）

林俊憲近日多場受訪火力外露，連總統賴清德都被他拉進戰局，暗指「怎麼放心把台南交給陳亭妃」。然而最新公布的《鋒燦傳媒》民調中，在民進黨初選模式下，林俊憲以44.9%首次超越國民黨謝龍介的30.9%，但陳亭妃仍以穩健的53.2%支持度，遙遙領先謝龍介的25.0%，整體格局幾乎未被干擾。

廣告 廣告

若與10月同機構民調相比，謝龍介掉了約6%，林俊憲微升約3%。外界推測，除了藍白族群內部流傳的「民調挺林俊憲、投票挺謝龍介」策略外，初選逼近也讓泛綠選民更願意在民調中表態。但值得注意的是，林俊憲獲得20%以上民眾黨支持，相較上次僅6.5%，疑似出現「外力灌票」效應，反而讓部分綠營選票流失。

林俊憲近日多場受訪火力外露，連總統賴清德都被他拉進戰局，暗指「怎麼放心把台南交給陳亭妃」。（圖取自林俊憲臉書）

此外，在民進黨支持者內部，原本林俊憲以45.7%小幅領先陳亭妃41.0%，如今情勢逆轉成陳亭妃47.8%顯著超前林俊憲的42.5%。在「誰比較可能勝出初選」的看好度中，陳亭妃更從40.2%擴大到42.5%，拉開與林俊憲34.4%的差距，顯示綠營基層出現明顯「棄保效應」。

交叉分析也呈現鮮明差距：陳亭妃在20歲到70歲以上的所有年齡層中，都領先謝龍介；林俊憲僅在30至39歲與謝龍介打成平手。民調也納入國民黨前立委陳以信，在分別與兩位綠營人選的對決中，陳亭妃（61.6%）與林俊憲（50.8%）都以過半支持度大幅壓過陳以信（9.0%、13.9%），顯示陳以信宣布參選後仍無法撼動謝龍介在藍營的基本盤。

本次《鋒燦傳媒》委託循證民調公司進行，針對台南37行政區以市話隨機抽樣，調查對象為20歲以上市民，共1207份有效樣本，誤差為±2.82%，並依性別、年齡、戶籍加權，問卷內容則比照民進黨初選的對比式設計。

延伸閱讀

三立違規入股中嘉壟斷踩紅線！NCC代理主委認了「較沒處理」

貓奴注意！強制晶片植入「倒數20天」 未登記恐噴1.5萬

港式餐廳「點22」爆惡意欠薪！新北市府開罰24萬